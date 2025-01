El drástico mensaje de Alejandra Rubio tras el demoledor ataque de Jeimy Báez a Carlo Costanzia

La felicidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras el nacimiento de su primer hijo, Carlo, el pasado 6 de diciembre, se ha visto enturbiada con la entrada de Jeimy Báez en 'GH Dúo'. A pesar de que la joven ha dejado claro que quería que la audiencia la conociese realmente como es y no por ser la exnovia del actor, lo cierto es que no ha dudado en arremeter duramente contra la pareja en su primera semana en la casa de Guadalix de la Sierra, convirtiendo su relación con el hijo de Mar Flores en una de sus tramas principales durante el reality.

"A los 10 días de romper tenía pareja y a los 20 días ella estaba embarazada. Horas antes de que salieran las fotos con ella me daba la chapa de que era el amor de su vida, que no se podía creer lo que nos estaba pasando, que si le hubiera dejado explicarse, no nos hubiera pasado eso. Esa relación yo no me la creo. Carlo necesitaba un piso para no volver a prisión" ha asegurado, afirmando que si Alejandra Rubio fuera su amiga "le diría que no se fíe de ese hombre, que saliese corriendo".

Lejos de quedarse ahí, antes de entrar en 'GH Dúo', Jeimy concedió una entrevista a '¡De Viernes!' que el programa de Mediaset emitirá esta noche y en la que, a pesar de que solo hemos podido ver un pequeño avance, atacará como nunca a Carlo, al que define como "malo y mentiroso compulsivo".

Desmarcándose de los dardos de la ex del actor, Alejandra Rubio ha reaparecido con su mejor sonrisa y ha evitado comentar las declaraciones de la Jeimy Báez, asegurando que no está viendo el reality porque "mi niño está todo el día demandando y estoy centrada en otra cosa ahora mismo. Ya volveré al trabajo, no os preocupéis".

Sin embargo, horas después compartía una significativa reflexión en su cuenta de Instagram, ¿dirigida a Jeimy?: "Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque por ser tú vegetariano" ha publicado, quizás en referencia a lo injusto que le parece que el gran momento que está viviendo junto a Carlo y su bebé se haya visto 'eclipsado' tras la entrada de la ex de su novio en 'GH Dúo'.