La contundente respuesta de Sofía Cristo tras los últimos ataques de su hermano y Ana Herminia a Bárbara Rey

Ana Herminia se ha convertido, tras una semana de concurso, en una de las grandes protagonistas de la nueva edición de 'GH Dúo'. Dispuesta a darse a conocer y a que la gente sepa cómo es realmente al margen de la guerra mediática que mantiene Ángel Cristo contra Bárbara Rey desde hace un año, la venezolana está dando mucho que hablar en el reality.

Ha hecho buenas migas con Aurah Ruiz, a pesar de que hace poco se enfrentaron en el plató de '¡De Viernes!' después de que la canaria criticase su boda, y José María Almoguera, ha tenido enfrentamientos con varios de sus compañeros, llegando incluso a sufrir un ataque de ansiedad tras discutir con Vanessa, está nominada e incluso ha activado el protocolo de abandono porque ya no puede más.

Además, y aunque al entrar en la casa de Guadalix de la Sierra aseguró que no quería ni nombrar a Bárbara Rey, no ha dudado en arremeter contra la vedette y defenderse de las críticas que apuntan a que ella sería quien manejaría a Ángel Cristo: "Soy la mano que mece la cuna, que lo hago por dinero. Que quiero ser famosa y que es una trepa, estoy harta de eso. He quedado como la villana por defender algo, a mi marido, a mis hijas..." ha afirmado dolida, dejando claro que para ella Bárbara "no es mi suegra, es la madre de Ángel".

Bárbara Rey en el especial 'Mi verdad'. / Telecinco

Unas declaraciones a las que Sofía Cristo ha reaccionado con absoluta indiferencia a su llegada a Madrid con su novia Sandra-Ly después de visitar a la vedette en Marbella. "Mi madre está bien, todo bien, todo muy bien. Está mejor, más animada" ha asegurado, revelando que sus deseos para este 2025 que acaba de empezar es "salud, mucha salud que es lo más importante, y el trabajo que no falta".

Al preguntarle por Ana Herminia y sus declaraciones en 'GH Dúo' sobre Bárbara, la Dj saca su lado más 'zen' y, lejos de enfadarse, deja claro que "no voy a hablar de nada" y que no tiene ningún mensaje que mandar a su 'cuñada' ante su nominación en el reality.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Ángel Cristo va a continuar filtrando material que no dejaría en buen lugar a su madre. "Es que no tengo nada que decir, de verdad que no" ha sentenciado.

Sí nos ha hablado sin embargo del gran momento que atraviesa con su pareja Sandra-Ly, que como confiesa es un pilar fundamental para ella. Aunque cuando le hemos preguntado si la bailarina le ha "dado la vida" en su peor momento, Sofía Cristo deja claro con una sonrisa que "me la ha dado mi madre".

Sin perder su actitud impasible por las últimas declaraciones de Ángel contra su madre asegurando que le obligaba a darle masajes en zonas en las que se le veía absolutamente todo, la Dj ha respondido a su hermano con el látigo de la indiferencia y ha dejado en el aire si es cierto lo que ha relatado en '¡De Viernes!'. "Feliz año. Me alegro de veros" ha zanjado a su llegada a casa.