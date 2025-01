Belén Esteban se rompe en pleno directo al hablar de la delicada situación de la bebé de Anabel Pantoja.

Belén Esteban ha viajado este fin de semana a Las Palmas de Gran Canaria para estar junto a su amiga Anabel Pantoja en uno de los momentos más difíciles de su vida. La colaboradora de 'Ni que fueramos shhh' ha compartido nuevos detalles tras su visita a la isla, donde ha estado apoyando a su 'gordi' en primera persona. La pequeña Alma, hija de la influencer, permanece ingresada desde el pasado viernes, en una situación estable dentro de la gravedad. Según ha explicado, "es una cosa que va para largo, ahora mismo hay que esperar a que evolucione".

En sus declaraciones, Belén ha agradecido las numerosas muestras de cariño que han recibido Anabel y su familia. Además, ha destacado la importancia de proteger la intimidad de la niña y de su entorno: "De una menor no se puede hablar ni dar un diagnóstico, qué vergüenza lo que escribís en Twitter. Poneros en su lugar, no escribáis cosas tan feas. No se lo merece ni ella ni nadie".

También ha detallado cómo decidió viajar a Canarias para estar junto a su amiga en estos difíciles momentos: "El viernes, Valdeperas me pregunta si sabía algo del ingreso de la niña de Anabel. Le pedí que no se hablara de este tema. Salgo del trabajo, me voy a cenar con mi marido y, hablando con Anabel, Merchi y David, decidimos sacar un billete en ese mismo momento. Sus amigos de Triana de toda la vida y yo nos estamos turnando. El domingo, como había mucha gente, decidí venirme, pero vamos a volver".

La colaboradora también ha destacado la estrecha relación que mantiene con Irene Rosales, quien ha estado en contacto constante con ella en todo momento tras no haber podido desplazarse al lugar: "Ha estado en contacto conmigo todo el rato para ver la evolución de la niña. Anabel tiene el móvil que va a explotar de tantos mensajes". A pesar de nombrar a la mujer de Kiko Rivera, no ha querido entrar en detalles de a quien ha visto en su paso por el hospital, ni si ha coincidido con los primos de su amiga ni con la propia Isabel Pantoja.

Entre las personas que han mostrado su apoyo, ha mencionado a Eugenia Martínez de Irujo, Candela Peña y medios de comunicación que se han puesto en contacto con ella estos días: "Todo se lo mando a ella porque son mensajes muy bonitos. La prensa está en la puerta de mi casa por Anabel, y solo tengo que decir que ayer me sentí muy orgullosa del programa donde trabajo por la delicadeza con la que han dado la información".

En cuanto a la estancia de la familia en el hospital, Belén ha dejado claro que allí no hay privilegios para nadie: "Ahí no hay una sala para Anabel y su marido, hay una sala de espera para todo el mundo. Me parece muy injusto que mientan".

Finalmente, ha expresado su gratitud al personal médico y a las familias que comparten la misma situación: "Poquito a poco, va muy lento, pero quiero dar las gracias al hospital, a los familiares de los niños que están ahí. No voy a hablar absolutamente nada de lo que he visto. Poquito a poco, la cosa va a salir bien".