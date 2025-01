Bombazo confirmado: Miguel Bernardeu y Aitana se dan una nueva oportunidad

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor dos años después de su ruptura. Los rumores acerca de su reconciliación comenzaron el pasado noviembre, cuando coincidieron colaborando con la ONG 'World Central Kitchen' del chef José Andrés en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Tras este reencuentro, la expareja fue sorprendida cenando en un conocido restaurante uruguayo de la capital, donde según testigos presenciales se mostraron de lo más cariñosos y cómplices, dejando entrever que la reconciliación podría ser un hecho.

Aitana y Miguel Bernardeau en 'La última'. / Disney+

Y a pesar de que en las últimas semanas se ha especulado con que la cantante podría estar 'tonteando' a través de redes sociales con el futbolista Jude Bellingham, el hecho de que Aitana y Miguel publicasen una imagen en sus respectivos perfiles de Instagram en el mismo ascensor activó todas las alarmas respecto a una posible segunda oportunidad tras la sólida historia de amor que vivieron entre 2018 y 2022, y que se acabó poco antes de que la triunfita comenzase un mediático noviazgo con Sebastián Yatra.

Pero todavía faltaba la confirmación de su reconciliación, que ha llegado este miércoles con la revista 'Semana', que publica imágenes de la cantante de 'Las Babys' llegando a la casa del hijo de Ana Duato, y abandonándola en su compañía al día siguiente en un coche de su propiedad conducido por Bernardeau.

Sin embargo, y dejando claro que su intención es que su relación continúe alejada del foco mediático, el protagonista de 'Élite' ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su nueva oportunidad con Aitana: "No voy a decir nada, de verdad. Voy a quedarme en silencio. Os contestaré, pero cuando quiera. Yo sé que has estado esperando ahí, pero es que no voy a contestar, lo siento" ha expresado sin poder evitar sonrojarse, dejando entrever que en un futuro sí hablará sobre la etapa tan bonita que está viviendo con Aitana dos años después de poner fin a su historia de amor.

Ha sido nuestra insistencia la que ha conseguido arrancar una reveladora sonrisa a Miguel que refleja lo feliz que está tras su reconciliación con la artista, sobre la que prefiere no hablar por el momento.