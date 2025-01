Alejandra Rubio vuelve a televisión tras ser madre y cuenta todos los detalles de su hijo Carlo

Mes y medio después de convertirse en madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia, Carlo Jr, Alejandra Rubio ha vuelto a televisión. La colaboradora ha reaparecido este martes en el plató de 'Vamos a ver' y, radiante y recuperadísima del parto, se ha pronunciado por primera vez sobre la que sin duda está siendo la etapa más especial de su vida.

Los compañeros del programa le han preguntado si están felices, a lo que ha respondido con una sola palabra: "Muchísimo". Ha revelado que si tuviese que poner un titular a su nueva vida tras el nacimiento de su bebé el pasado 6 de diciembre sería: "Me ha cambiado la vida completamente, para mejor". A lo que ha añadido que "te lo cuentan pero hasta que no lo vives...".

Sin entrar en demasiados detalles porque quiere que su pequeño permanezca al margen del foco mediático, Alejandra ha reconocido que, "aunque depende del día porque es un bebé", Carlo duerme bien en general, apuntando con cierta incomodidad que "por una serie de cosas le estoy dando biberón y no pecho".

Sobre a quién se parece su hijo, la nieta de María Teresa Campos ha sorprendido al asegurar que "a los dos". "Tiene muchas caras de mi suegro, pero de mi padre también" ha expresado.

También ha revelado que tanto sus padres como los de Carlo, destacando a Mar Flores, están locos de amor con su nieto: "Están todos los abuelos que no los he visto así en la vida. Mar escribe todos los días y le hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis", ha explicado dejando claro que aunque solo hayamos visto a Terelu yendo a su casa, su suegra también está volcada con su bebé.

Por otra parte, ha dado las explicaciones del por qué ha evitado salir a la calle en la medida de lo posible: "No me apetece que me hagan fotos, ya me las harán en algún momento, pero yo no me encontraba bien, no iba a salir a la calle recién operada" ha explicado.

Imagen de archivo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a las puertas del hospital. / EP

Como ha confesado, es ella quién está en todo momento pendiente del pequeño Carlo: "Soy muy pesada de querer hacerlo todo yo, pero Carlo se levanta igual. Yo le digo que lo hago yo, pero él se queda a mi lado de apoyo moral. Él hace un monton de cosas, pero yo soy muy pesada" ha afirmado entre risas.

También ha admitido que aunque nunca ha sido "muy niñera, el instinto te sale solo". Alejandra ha celebrado que Carlo y ella están llevando bien la crianza de su hijo: "Hay discusiones porque no duermes, estás cansado... pero eso es normal, en todas las casas pasa lo mismo. Pero nos llevamos muy bien, estamos de acuerdo en todo y aunque yo estoy en modo espía, él lo hace todo bien", ha relatado.

Alejandra, emocionada al hablar de la situación de Anabel Pantoja

Hace unos días Terelu revelaba en '¡De Viernes!' que Alejandra había hablado con Anabel Pantoja tras el ingreso de urgencia de su hija Alma, que tan solo se lleva unos días con Carlo Jr., en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Algo que a la influencer no le hizo demasiada gracia, como ha explicado con sinceridad: "Yo lo hubiera llevado en privado. No hubiese contado que he hablado con Anabel, creo que no es momento ni para eso".

La creadora de contenido solo ha tenido buenas palabras para Anabel y su pequeña: "Solo tengo palabras de agradecimiento para Anabel, ha estado súper pendiente de mí, y cuando me enteré de esto me lo he tomdado como algo muy personal, como si fura mío. Ella está en modo superviviencia como la pedazo madre que es y ojalá que todo salga bien. Nuestros hijos se llevan diez o doce días y Anabel se ha portado conmigo fenomenal. Ojará sea un milagro y salda todo fenomenal, le deseo lo mejor", ha zanjado emocionada.