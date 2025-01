Maxi Iglesias confirma que está enamorado: todo sobre su nueva novia

Inmerso en el rodaje en Cádiz de la serie 'Ella, maldita alma', Maxi Iglesias ha hecho un parón de 24 horas en su nuevo proyecto para viajar a Madrid y apadrinar las novedades de Samsung para este 2025.

El actor ha hablado de su nuevo y arriesgado proyecto, en el que interpreta a un sacerdote que se enamora de la mujer ucraniana (la actriz Karina Kolokolchykova) de su primo, interpretado por Martiño Rivas: "Ayer tenía escenas en las que estaba confesando. Muy contento con el proyecto, para mí está suponiendo un registro muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, con el peso de toda la producción, de ser un personaje que está en el medio de todas las situaciones que hay en el pueblo en el que él ejerce de cura" adelanta.

Además, Maxi se ha sincerado sobre su negativa a estar en el regreso de la serie que le lanzó a la fama, 'Física o química': "Me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de darme a conocer y de que luego vengan otras muchas formas de trabajar detrás de eso y le voy a estar agradecido eternamente. Le deseo lo mejor a esta nueva camada y a esta nueva generación que ojalá que lo disfruten y lo aprovechen tanto como hemos hecho nosotros. Para mí ha sido un regalo. Te llega una oportunidad así de grande, tan joven, pues hay que saber digerirlo, saber dónde estás. Así que yo muy contento de lo que me dio en su día y de lo que a día de hoy me sigue dando, porque soy muy consciente de que si sigo trabajando a día de hoy, en gran parte fue por ese proyecto" asegura.

Una serie de la que también salieron rostros tan populares como Úrsula Corberó, Javier Calvo, Andrea Duro o Angy Fernández, con los que continúa teniendo relación, aunque prefiere no dar nombres de con quién se lleva mejor, dos décadas después del rodaje. "No todo el mundo es tan amigo, no con todo el mundo he mantenido tanto la relación, pero no me gusta entrar en polémica. Y si digo con los que sí me llevo, por descarte... Los que son lo saben y no voy a entrar en diferencias y... Ya sabéis que no voy a dar nunca ningún titular absurdo ni que llame la atención dejando a nadie fuera o llamando la atención porque sí" zanja, dejando en el aire con cuál de sus excompañeros ya no tiene relación.

Su nueva ilusión

Sonriente y más cómodo que nunca ante las cámaras, aunque nunca le ha gustado hablar de su vida privada, el actor ha revelado que está enamorado tras su ruptura con la peruana Stephanie Cayo y, aunque prefiere no dar ningún detalle, sí ha confirmado que su nueva novia es Ione Astondoa.

Fue el pasado mes de octubre cuando el periodista Javi de Hoyos filtró en redes sociales que el protagonista de 'Valeria' estaba ilusionado con esta desconocida y exitosa empresaria con la que fue pillado compartiendo confidencias y miradas cómplices por la localidad alicantina de Santa Pola, donde ella reside por motivos laborales.

Ione, que lleva una vida alejada de la fama, estudió Turismo y Administración de Empresas, y un Máster en Marketing, ocupa un cargo de responsabilidad como Directora de Operaciones de Astilleros Astondoa, propiedad de su familia y dedicada a la producción de embarcaciones de lujo.

Ione Astondoa. / Astondoa

Y aunque prefiere mantener su historia de amor lejos de los focos, Maxi ha confesado con su mejor sonrisa que a pesar de los rumores que le relacionaron con Eva Soriano, es la empresaria quién ocupa su corazón: "Estoy enamorado, sí, sí. Estoy contento. Ya sabéis que no me gusta hablar de esto. Además, creo que con todas las cosas que hay, con todas las cosas que está pasando y con todo el trabajo que hay, no hay por qué hablar de esto" ha revelado, cerrado en banda a dar más detalles sobre cómo conoció a Ione y qué le enamoró de ella.