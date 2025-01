Paula Echevarría responde a su pareja, Miguel Torres, después de decir que no quiere casarse con ella

Deslumbrante y derrochando amor con Miguel Torres, además de presumir de un intenso bronceado con un 'outfit' juvenil compuesto por un conjunto de minifalda y chaqueta cropped repleto de brillos, y unas botas mosqueteras. Así ha reaparecido Paula Echevarría en la presentación del nuevo lanzamiento de Samsung después de una temporada lejos del foco mediático tras haber rodado en Tenerife su primer proyecto interpretativo en los últimos cinco años, la serie 'Arcadia' junto a William Levy.

La actriz ha confesado que empieza el 2025 "con muchas cosas por delante, muchos proyectos, muchas ganas y con las pilas muy cargadas". Ha contado que su estancia en la isla ha durado tres meses, y define la experiencia como "muy positiva y gratificante": "Hacía muchísimo tiempo que no hacía ficción, pero es como montar en bici, no se olvida". No obstante, ha reconocido que "no era consciente de lo que lo echaba de menos hasta que me volví a ver otra vez con la claqueta delante a punto de rodar".

Sin embargo, y como asegura, la intérprete no se arrepiente de haber aparcado su carrera para dedicarse a su familia: "Todo tiene su tiempo. Cuando hice ese parón era también porque de alguna manera lo necesitaba, me lo pedía el cuerpo. Era un momento de mi vida que quería hacer otra cosa, que era quedarme en casa y estar con mis hijos. A lo mejor no necesitaba alimentar tanto mi ego y podía decir no. La verdad es que no me arrepiento".

Por otra parte, Echevarría ha compartido cómo ha sido su experiencia al rodar William Levy. "Nos conocimos en el set rodando nuestra primera secuencia juntos. Él venía de hacer otra cosa en Italia, había estado rodando una película y no habíamos tenido oportunidad de conocernos porque el primer contacto fue cuandó llegó justo para rodar. 'Hola, hola, ¿qué tal? Soy Paula', 'Soy William'. 'Hola, soy tu novia. Hola, eres mi novio'. Pese a esto, la verdad es que lo hizo fácil" desvela divertida.

Este fin de semana Paula y Miguel Torres han celebrado la boda de la hermana del exfutbolista, Mónica. Un día muy especial en el que la actriz cogió el ramo de la novia; un momento que compartió en rede sociales, con una imagen en la que la cara de su chico lo decía todo. Y es que como explicaba ante las cámaras minutos antes, no hay mayor compromiso que un hijo, y no cree necesario formalizar su relación dándose el 'sí quiero'. Sin embargo ha dejado la pelota en el tejado de la asturiana retándola a que sea ella quién le pida matrimonio a él.

Sin embargo, la actriz ha respondido de manera directa a su pareja: "Pues que espere sentado, ya os lo digo, que espere sentado, Esto no es ni machismo ni feminismo ni nada, es que espere sentado". Y, como ha dejado claro, "no es que se pierda la ilusión" porque ambos hayan estado casados y estén divorciados, ya que "la ilusión es la convivencia".