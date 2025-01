Hiba Abouk y Antonio Revilla derrochan amor: así están viviendo su idilio

Hiba Abouk confirmaba hace tres semanas lo que ya era un secreto a voces, su relación con Antonio Revilla. A pesar de que en sus apariciones previas había jugado al despiste, la actriz decidió oficializar su historia de amor y gritar a los cuatro vientos lo enamoradísima que está del ex de Laura Matamoros, en el que ha encontrado al compañero pefecto tras su fallido 'idilio' el pasado verano con Álvaro Muñoz Escassi.

Fue en octubre cuando, días después de que la hija de Kiko Matamoros confirmase su ruptura con el heredero de los embutidos 'Revilla', comenzaron los rumores de que podría tener algo con la actriz. Y desde entonces, a pesar de su hermetismo ante las cámaras, la pareja se fue consolidando poco a poco a base de citas y encuentros hasta convertirse en inseparables.

Europa Press

Hiba y Antonio habían sido pillados juntos en el cine, en el supermercado con sus respectivos hijos, en la peluquería, y disfrutando de algunos de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Finalmente, y coincidiendo con un viaje a París en compañía de sus pequeños, ambos compartieron en sus perfiles de Instagram stories del otro, dejando entrever que su 'presentación oficial' como pareja estaba cada vez más cerca.

Así, dando un paso al frente porque no quería ocultar más su felicidad y su amor por Antonio, Hiba publicaba hace 20 días en sus redes sociales una fotografía que no dejaba lugar a dudas. Una imagen en blanco y negro en la que aparecían besándose apasionadamente en presencia de dos de las mejores amigas de la actriz, Rocío Rafael y Elena Hernández. "Friends & family" escribía la actriz, haciendo referencia a sus declaraciones anteriores en la entrega del premio 'Personaje del Año 2024' a Alejandro Sanz, cuando aseguró ante las cámaras que no consideraba a Revilla parte de su familia. Viendo la repercusión de sus palabras, Hiba decidía confirmar lo enamorada que está y dejar claro que Antonio ya es de su familia.

Hiba Abouk y Antonio Revilla. / Instagram

Más activa que nunca en redes sociales, tras dar este paso adelante la actriz ha presumido de su relación en otras numerosas ocasiones. La última muestra de amor ha sido un post con un carrusel de fotos en las que mostraba a sus seguidores cómo ha vivido sus últimos días y, como no, Antonio Revilla ha estado muy presente en su vida.

De hecho, el empresario sale tanto en la segunda como en la quinta fotografía. Primero, haciendo una fotografía a un paisaje. Después, en un romántico y divertido selfie en el que ambos salen derrochando amor, y en el que se les ve sonrientes y felices.