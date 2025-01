Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están esperando su primer hijo

Tiempo después de darse el 'Sí, quiero', José Luis Martínez-Almeida desvelaba sus deseos de ser padre junto a Teresa Urquijo y aunque durante estos meses ha habido rumores de que podrían estar esperando su primer hijo en común, no ha sido hasta este sábado cuando el alcalde de Madrid ha anunciado la buena nueva.

Lo ha anunciado en su perfil de Instagram

"Pronto seremos tres en la familia", ha escrito José Luis en su perfil de Instagram compartiendo una fotografía en la que podemos verle junto a su mujer. Una publicación que enseguida se ha llenado de mensajes felicitando a la pareja.

La pareja lo mantenía en secreto

Una noticia que al parecer pocos conocían porque Almeida y Teresa mantenían en secreto. De hecho, hace unas semanas Europa Press le daba la enhorabuena a la futura mamá cuando se celebraba el Rastrillo Nuevo Futuro y contestaba con un "muchas gracias".

Ahora sí, confirmada la noticia por el alcalde de Madrid, parece que Teresa va a permanecer en un segundo plano y disfrutando de esta etapa tan dulce para ambos al estar esperando su primer hijo en común.

Martínez-Almeida reaparece pletórico

Continuando con su agenda laboral al margen de la expectación que se ha creado en torno al embarazo de su mujer, el alcalde de Madrid ha reaparecido este lunes en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press y, como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado sobre su futura paternidad.

Continuando con su agenda laboral al margen de la expectación que se ha creado en torno al embarazo de su mujer, el alcalde de Madrid ha reaparecido este lunes en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press y, como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado sobre su futura paternidad.

"Es una felicidad completa" ha confesado, afirmando que por el momento no va a aclarar si se presentará a las elecciones municipales de 2027 porque la vida le ha demostrado cómo cambian las cosas -haciendo referencia al que será su primer hijo- en tan poco tiempo: "Lo que me ha cambiado la vida como para pensar en eso ahora. Sé cómo cambian las cosas en un año. Hace un año, un día como hoy, estábamos celebrando la pedida de un matrimonio, cuando ya había perdido la esperanza. Y hoy estoy celebrando que voy a tener un niño... vamos a dejar lo del 2027 para un poquito más adelante", ha explicado entre risas, respondiendo con un "viene un Almeida seguro" a la pregunta de si hay Almeida para rato.

Lo que sí tiene claro es que cuando nazca su bebé -cuyo sexo no ha desvelado por el momento, aunque 'Ok Diario' ha publicado que espera una niña- sí disfrutará de la baja de paternidad al completo, no por imperativo legal, sino "sobre todo por convicción".

"Mi orgullo es que soy la cabeza de un equipo, en este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fuidos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", ha asegurado.

Almeida también ha contestado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que declaró en los Premios Feroz que ahora que va a ser padre puede que "piense en su país". "Cuando uno está tranquilo, feliz y sereno como estoy yo, me son indiferentes esos comentarios. Si uno estuviera tranquilo, sereno y feliz no haría esos comentarios", ha lanzado rotundo.

Una felicidad de la que ha presumido ante las cámaras al abandonar el acto. Y es que aunque no ha revelado cómo se encuentra Teresa, cómo está llevando el embarazo, ni si es cierto que esperan una niña, su sonrisa al agradecer las felicitaciones de la prensa por su futura paternidad lo dice todo.