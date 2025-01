Quién es Angelica Montini, la mujer millonaria con la que Fedez engañó a Chiara Ferragni durante seis años

Una vez más Chiara Ferragni y Fedez vuelven a protagonizar un gran escándalo internacional tras haber puesto punto y final a su matrimonio en marzo de 2024. En esta ocasión ha sido un periodista italiano Fabrizio Corona el que ha desvelado uno de los motivos por los que se acabó el amor en la pareja, una infidelidad por parte de Fedez que se alargó por más de seis años en el tiempo.

Aunque se ha hablado mucho sobre el tipo de relación que mantenían la influencer y su marido, lo cierto es que el rapero habría compaginado esta relación extra-matrimonial con Angelica Montini ante el desconocimiento de su mujer.

Lejos de quedarse en una simple aventura fuera del matrimonio, Corona ha revelado que incluso en el día de su boda la joven tuvo un gran protagonismo: "Fedez se metió en un baño y llamó a Angelica para preguntarle si paraba todo por ella". Además de este episodio, el paparazzi revela que Fedez habría intentando quitarse la vida tras el rechazo de Ángelica y es que el amor por ella era incondicional. "Ese día, lamentablemente, es un día maldito para Fedez. Dos días antes, él recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella. El viaje para llegar a San Remo fue dramático porque su asistente intentó de todas las maneras convencerlo de concentrarse en San Remo, pero él no tenía la cabeza ahí" revela el periodista.

Quién es Angelica Montini

Ante la polémica suscitada, Angelica Montini, de 28 años, ha decidido privatizar sus redes sociales para evitar que se sigan conociendo más detalles de su vida. Originaria de Milán y proveniente de una de las familias más adineradas de la zona, Angelica es diseñadora de moda y directora creativa de su propia firma, Angelica Montini Studios, que ofrece prendas de estilo vanguardista con precios que superan los 2.600 euros.

Angelica Montini y Fedez. / RD

La historia de la joven se ha visto en el centro del escándalo debido a su relación con el rapero Fedez, que comenzó en 2018, antes de su matrimonio con Chiara Ferragni. A pesar de los altibajos, mantuvieron un affair durante todo el matrimonio de la famosa pareja. Según el paparazzi Fabrizio Corona, Angelica proviene de una familia de alto estatus, y en un inicio no veía a Fedez como una opción a su altura. Esta situación ha generado una gran controversia, ya que la joven proviene de una familia poderosa y con un alto nivel social.

El padre de Angelica, Marcello Montini, es un destacado empresario de Milán, presidente del equipo de fútbol Alcione Milano y propietario de varios negocios en el sector inmobiliario y logístico a través de su holding VIP, que en 2023 alcanzó un patrimonio neto de 16 millones de euros. Además, es co-propietario de la agencia de modelos MP Management, con presencia en Milán, París y Miami. La familia Montini sigue siendo un referente de poder económico en Italia, y las recientes noticias sobre el romance de Marcello con Barbara Becker, exesposa del tenista Boris Becker, solo han incrementado el interés mediático sobre ellos.

Este escándalo ha puesto a Angelica en el foco de atención, aunque ella sigue intentando mantener su vida privada alejada del radar mediático.

Angelica Montini. / RD

Chiara responde a la aparición de Angelica Montini

Ante este nuevo escenario sobre el que parecía el matrimonio perfecto entre Chiara y Fedez, la 'influencer' ha decidido pronunciarse al respecto en sus redes sociales donde ha dejado muy claro que para ella era un matrimonio sincero en el que el amor era lo más importante. "He optado por el silencio en los últimos meses para intentar protegerme a mí y a mi familia en dos cuestiones que me han afectado profundamente: por un lado la cuetión laboral y por otro el privado sobre el que ya no puedo permanecer callada".

Reconociendo que en su matrimonio ha habido infidelidades que ella desconocía, Chiara reconoce que Fedez la dejó tirada de un día para otro: "Me dejaron de un día para otro en mi primer periodo de dificultad el pasado mes de febrero, cuando luchaba por levantarme de la cama". En cuanto a la relación con Angelica, Chiara asegura en sus publicaciones que fue su ex marido el que le confesó todo: "No dije nada públicamente ni si quiera cuando unos días antes de la Navidad de 2024 Federico me llamó y confesó por primera vez el romance con esta amante que continuaba desde 2017".

Cansada de todas las mentiras que se han dicho sobre su matrimonio y ruptura, Chiara ha recurrido a su cuenta de Instagram para intentar ser lo más sincera posible con sus seguidores: "He callado sobre muchos temas pero leí demasiadas tonterías como para seguir haciendo como si no pasara nada: mi relación con Federico era real para mí, nunca he estado en una pareja abierta".