Grecia Castta habla sobre los planes de boda e hijos con Risto Mejide

Disfrutando del momento más dulce de su vida desde que comenzó su relación con Risto Mejide el pasado mes de octubre, Grecia Castta se ha separado por unas horas del presentador para asistir al cumpleaños del chef Mario Sandoval. Radiante con un look 'Old Hollywood' con un ceñido y escotado vestido negro, y guantes largos en el mismo tono, la actriz se ha sincerado sobre el "equipazo" que forma con su novio, y no ha dudado en responder a la preguntas de si ya han hablado de boda o de tener hijos después de confesar enamorada que está convencida de que el ex de Laura Escanes es el hombre de su vida.

"Estoy muy contenta. Me definiría como una chica que va paso a paso y que va construyendo cosas en base a algo sólido y valores, y con proyección de futuro. Entonces, yo creo que eso es también un reflejo de la carrera que quiero tener, de los proyectos, de la suerte que tengo de trabajar con unos profesionales increíbles, a los cuales admiro, y esa es la base de todo" expresa, reconociendo que Risto tiene mucho que ver en su felicidad: "Yo creo que es un ten con ten, ¿no? Yo creo que al final todas las personas que tienes alrededor tienen que sumar y es lo importante. Claro, al final el círculo es muy importante, rodearte de buenas personas que estén en tu misma sintonía".

Tan "consolidada" está su historia de amor que, aunque por el momento asegura que no viven juntos, sí conoce a los hijos de Risto, Julio y Roma, y aunque desvela que "todos somos una familia al final", prefiere no hablar de ellos por ser menores. ¿Le gustaría tener un hijo con el presentador? La joven, 21 años mejor que él, ha sido clara: "Yo me centro en el día a día, y la verdad es que estoy muy contenta, estoy enfocada. En mi trabajo, en la familia, en todo, y lo que tenga que venir, pues, vendrá, ¿no?" confiesa, sin cerrar la puerta a una futura maternidad junto al publicista.

Y, respecto a si se darán el 'sí quiero' si las cosas continúan como hasta ahora, Grecia desvela que prefiere no crearse "una expectativa para no volverme esclava de esa expectativa". "Los proyectos se van perfilando día a día, y yo creo que lo importante es disfrutar, ser feliz, aportar, dar tu mejor versión, y que eso sea un reflejo, ¿no?, de todo, para estar feliz y a sintonía".