Isabel Pantoja emite un comunicado ante la investigación judicial a Anabel en el que no le muestra su apoyo

Delicados momentos para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, después de que este jueves haya trascendido que la Justicia canaria ha abierto una investigación contra ellos por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero.

Su felicidad por tener a su bebé en casa, que recibió el alta este lunes 27 enero tras una recuperación que sus propios padres definieron de "milagrosa", se ha visto enturbiada por la filtración de una información que ellos creían que no vería la luz pública y de la que la influencer, destrozada, se ha defendido a través de sus redes sociales.

"Lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar todo lo que tiene que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que no me preocupa, me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho" aseguraba sin poder contener las lágrimas en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Horas después de salir a la luz que Anabel está siendo investigada por un presunto delito de malos tratos infantiles, diferentes medios de comunicación publicaban las primeras declaraciones de Isabel Pantoja sobre el complicado trance que está viviendo su sobrina. "Confío en que mi sobrina es buena madre" habría declarado, en shock por este tema.

Unas palabras que no han salido de boca de la cantante ni de nadie de su entorno, como ha querido dejar claro en el comunicado urgente que ha emitido este viernes para zanjar las especulaciones.

Anabel Pantoja y David Rodríguez con la pequeña Alma. / Instagram

"Ante las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, queremos aclarar que Isabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración al respecto" comienza el texto publicado en las redes sociales de la madre de Kiko Rivera, en el que en ningún momento se hace mención ni a Anabel ni a la investigación judicial de la que está siendo objeto por un presunto maltrato infantil a Alma.

"Cualquier información atribuida a la artista en este sentido es completamente falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella o su equipo, tal como afirman diferentes medios. Agradecemos el respeto y la rigurosidad en el tratamiento de la información" concluye el comunicado, firmado no por la propia Isabel sino por su equipo, y con el que -algo inusual en ella- ha querido dar un golpe sobre la mesa para desmarcarse de las declaraciones apoyando a Anabel que se le han atribuido en las últimas horas.

Comunicado urgente de Isabel Pantoja. / Instagram

Sin embargo, resulta llamativo que no transmita su confianza en la inocencia de su sobrina ni tampoco haya incluido en este texto una muestra de que está al lado de la creadora de contenido y de su pareja, David Rodríguez, en este momento tan complicado en el que se les está cuestionando como padres.