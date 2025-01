El lujoso autoregalo de más de 300.000 euros que Georgina se ha comprado por su cumpleaños

Georgina Rodríguez saltó a la fama por ser la pareja de Cristiano Ronaldo. Pese a que siempre presume de sus orígenes humildes y no se avergüenza de ello, la influencer tardó muy poco en acostumbrarse a la vida llena de lujos y ostentaciones que disfruta junto al futbolista y sus cinco hijos.

Es bien sabido que la joven argentina, criada en Jaca, posee una destacada colección de bolsos de lujo que no son accesibles para cualquiera. Además, parece tener una preferencia particular por los modelos de la marca Hermès, especialmente por el Birkin. Este bolso, inspirado en Jane Birkin, solo está disponible para los clientes más exclusivos de la firma francesa, y la espera para conseguir uno puede ser interminable.

Recientemente, ha adquirido una nueva pieza muy deseada: no un Birkin, sino un Kelly, en su versión más pequeña, conocida como Mini Kelly. Este bolso, cuyo valor es superior a los 300.000 euros, lo ha mostrado a sus seguidores en redes sociales mediante un video de unboxing, donde se ve cómo desempaqueta la caja mientras realiza un gesto de corazón con sus manos, luciendo una manicura impecable.

Según la propia marca, el bolso Kelly, con su diseño minimalista y líneas elegantes, es "una demostración de estilo" en sí mismo. Las diferentes versiones del bolso, que van desde el tamaño 40 hasta el mini, representan diversas facetas de la feminidad: audaz, diversa y siempre en constante cambio. Su nombre fue inspirado por Grace Kelly, quien utilizó este icónico bolso de la casa francesa para ocultar su embarazo, llevándolo frente a su abdomen.

Cuánto dinero ha ganado Georgina con su serie

Desde que la primera temporada vio la luz, la producción de la influencer ha sido todo un éxito, pero ¿cuánto dinero ha ganado Georgina con esta serie? Pues bien, son varios los medios tanto españoles como latinoamericanos los que hacen aproximaciones de las ganancias que se habría embolsado, una cantidad que ronda los diez millones de dólares tan solo por la primera temporada.

No obstante, todas estas cifras no son más que rumores y especulaciones, ya que ni la propia Georgina, ni tampoco Netflix, han facilitado en ningún momento los datos que lo corroboren. Pero la pareja de Cristiano no solo recibe ingresos gracias a esta serie, sino que la mayor parte del dinero que gana es gracias a las redes sociales.

Con más de 63 millones de seguidores en Instagram, Georgina es la influencer española con más followers en esta red social. Por este motivo, las firmas pagan grandes cantidades de dinero para conseguir que la de Jaca publique un post o incluso tan solo una story con el producto en cuestión. Por otra parte, Cristiano Ronaldo y ella tienen una clínica de injerto capilar de renombre, con la que facturararon 10 millones y medio de euros durante el último ejercicio.