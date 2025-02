Anabel Pantoja se pronuncia por primera vez sobre el supuesto pactado de una revista con las fotos de su hija

Anabel Pantoja ha reaparecido ante los medios después de un periodo en el que ha permanecido alejada del foco mediático. En declaraciones a Europa Press, la influencer ha pedido respeto a su privacidad y ha explicado que está intentando retomar su vida cotidiana junto a su hija: “Llevo más de una semana o diez días sin salir, creo que no os he perjudicado en vuestro trabajo, así que quiero que no me perjudiquéis en mi vida”.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que su intención es llevar una vida tranquila y que, pese a entender la labor de la prensa, también espera comprensión por su parte. “Estoy intentando hacer vida, llevo unos días parada y ahora quiero hacer vida. Quiero estar en mi pueblo tranquila y ya está, y hacer mi vida normal”, ha señalado, asegurando que no ha pactado ninguna imagen con los medios: "yo entiendo que estáis aquí, ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos, porque yo no he pactado nada tampoco, que es que, es muy fuerte (lo que se dice)".

Pantoja ha dejado claro que no quiere entrar en polémicas ni responder a especulaciones sobre su relación de pareja. “Voy a seguir con la vida y esperando que todo se solucione. Yo estoy bien, dentro de lo que hay. Y no voy a hablar del tema, no voy a entrar en polémica, de verdad”, ha afirmado, insistiendo en que responde a los medios por educación, pero sin intención de hacer más declaraciones.

Sobre la salud de su hija, ha confirmado que la pequeña evoluciona favorablemente tras su reciente hospitalización: “Está muy bien, gracias a Dios”. En cuanto a los rumores sobre su relación con David Rodríguez, ha sido tajante: “Todo bien, lo que pasa es que es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques”.