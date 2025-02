Karla Sofía Gascón toma una decisión radical y se retira de la vida pública

Mientras la polémica en torno a los mensajes de tinte racistas homófonos y xenófobos que compartió hace años en X -anteriormente Twitter- no cesa, Karla Sofía Gascón ha tomado una drástica decisión. Después de que Netflix la eliminase de la campaña de promoció de 'Emilia Pérez' a los Oscar -película por la que está nominada en la categoría de Mejor Actriz- y de que la Academia de Cine confirmase este jueves que no asistirá a la gala de los Premios Goya tras diferentes conversaciones con la productora de su película, la actriz ha roto su silencio y ha revelado que se retira de la vida pública indefinidamente para no perjudicar a la cinta francesa.

Un anuncio que ha hecho después de que el director de 'Emilia Pérez', Jacques Audiard, se pronunciase sobre su escándalo y se mostrase implacable con ella, acusándola de estar perjudicando a la película y haciendo sufrir a sus compañeras Zoe Saldaña y Selena Gómez: "Se está haciendo la víctima cuando las cosas que ha dicho son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas. Lo que dijo es imperdonable" sentenciaba.

Y a esto hay que sumar la decisión de la editorial española que iba a publicar su autobiografía de cancelar la publicación de la misma, prevista para el mes de marzo.

Anuncia su retirada de la vida pública

Una serie de golpes que han hecho que Karla Sofía haya emitido un comunicado para anunciar su retirada de la vida pública, revelando que se va a mantener en silencio para no perjudicar más a 'Emilia Pérez'. "Tras la entrevista a Jacques, que entiendo, he decidido -por la película, por Jacques, por el reparto, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que hemos vivido todos juntos-, dejar que la obra hable por sí misma, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia", ha explicado, reiterando sus "más sinceras" disculpas a las personas que han sido "heridas por el camino".

Una decisión con la que intenta proteger a la película de Netflix, que cuenta con 13 nominaciones a los Oscar, entre ellas Mejor Actriz (Karla Sofía), Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña) guión adaptado, música (partitura original) maquillaje y peluquería, fotografía.