Carlo Costanzia no va a participar en 'Supervivientes': ¿Alejandra Rubio se lo ha prohibido?

El equipo de 'Supervivientes' se prepara para poner rumbo a Honduras, por lo que ya se empiezan a conocer los primeros posibles nombres de concursantes de la nueva edición. Uno de los más comentados ha sido el de Carlo Costanzia, quien según algunos rumores podría formar parte del reality show. Sin embargo, el propio actor se ha encargado de desmentir esta información, asegurando que no está en sus planes participar en el programa.

Por su parte, Alejandra Rubio ha salido al paso de los rumores que apuntaban a que ella habría prohibido a su novio participar en 'Supervivientes'. La hija de Terelu Campos, visiblemente molesta, lo ha negado completamente: "Mira, yo tomo mis decisiones, él toma sus decisiones. Somos una pareja, pero eso no significa que seamos personas que... No lo sé. Cada uno hace su vida, no entiendo, si él quiere ir, irá, si yo quiero ir, iré, las tonterías están de más y de menos".

Además, la influencer afirma que nunca ha considerado que su novio participe en el 'reality': "Es que no me he puesto en esa situación porque no ha habido esa situación, entonces el día que pase, pues os diré".

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

En cuanto a las declaraciones de Pipi Estrada, quien afirmó que Alejandra Rubio es una persona insegura, la joven responde con firmeza: "Sí, sobre todo él que me conoce mucho, ¿vale?". Sin dar más detalles, deja claro que no le da mayor importancia a esas opiniones.

La incertidumbre sobre los posibles concursantes de esta nueva edición de 'Supervivientes' sigue generando expectativas, pero por ahora, tanto Carlo Costanzia como Alejandra Rubio dejan claro que las decisiones de cada uno son personales y que por el momento no les veremos en la isla.