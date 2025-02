Belén Esteban muestra su desacuerdo con Anabel Pantoja tras su último y polémico movimiento

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé, en Gran Canaria, continúa la instrucción del caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el pasado 9 de enero.

A su disposición están, desde este lunes, las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraban cuando la recién nacida sufrió la crisis mientras el fisioterapeuta y la niña esperaban en el coche a la influencer, que se había bajado a realizar unas compras rápidas. Y con ellas la Justicia averiguaría si lo declarado por el joven corresponde con lo sucedido, y con el parte de lesiones de la menor.

Una prueba definitiva tras la que la jueza podría archivar el caso, o enviar a juicio a Anabel, a David, o a ambos. El foco de la investigación está puesto en el cordobés, puesto que es el que estaba con Alma cuando sucedieron los hechos que desencadenaron su ingreso hospitalario durante 18 días.

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, son su hija Alma poco antes de que la hospitalizasen por un posible caso de síndrome de bebé zarandeado. / Levante-EMV

El último y polémico movimiento de Anabel Pantoja

Este miércoles, Belén Esteban no ha ido a trabajar porque ha tenido que ir al dermatólogo. La colaboradora de televisión ha explicado que desde hace un tiempo sufre de estrés, lo que ha provocado picazón en su cuero cabelludo. Por esta razón, ha decidido buscar ayuda profesional para entender qué le pasa y encontrar una solución. Aunque no ha estado en persona en Ni que fuéramos, sí que ha aparecido en directo desde el coche que le ha llevado a la consulta. Ha sido en ese momento cuando ha opinado sobre el último y polémico movimiento de Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja, molesta con los fotógrafos que se encontraban cerca de su casa, ha decidido sacar su teléfono, grabarles, y publicarles en redes sociales a través de una story. Esta actitud no le ha parecido correcta a Belén, quien ha mostrado su desacuerdo: "Vi las imágenes de Anabel grabando a los fotógrafos. A ver, yo también he pasado por eso y es cierto que hay momentos en los que te cansas. Pero, pensándolo bien, creo que no debía haberlo hecho. Después te das cuenta cuando las cosas pasan, porque a mí también me ha pasado. Cuando los paparazzis estaban en la puerta de mi casa, muchas veces no he sido amable, de lo que siempre me he arrepentido".

Palabras de agradecimiento de Anabel Pantoja

Tras la marcha de David Rodríguez a Córdoba para retomar sus compromisos profesionales tras convertirse en padre, la influencer ha querido agradecer con un emotivo mensaje el apoyo que han recibido durante las casi tres semanas que pasaron en el centro médico con su bebé y en las que, como ha confesado, se lleva a gente muy especial.

"Enero ya pasó. Seguimos. GRACIAS a todos los que estuvisteis en esas salas con nosotros, acompañándonos, dándonos un abrazo, o matando el tiempo. Allí hicimos la familia aún más grande", ha comenzado, destacando las "comidas y cenas" que familiares y amigos les llevaron al hospital para no separarse de Alma y que, como afirma, "nos supieron a gloria bendita". Mención especial a su madre, Merchi Bernal, y a sus suegros "por ese equipazo y ese apoyo infinito" que les ayudaron a sobrellevar los momentos de preocupación por su pequeña.

Con un carrusel de imágenes inéditas de las comidas que comieron esos días, y de los asientos en los que durmieron para estar en todo momento cerca de su hija, Anabel Pantoja también ha dedicado unas palabras de agradecimiento "al equipo de la Unidad de Medicina Intesiva, y a la tercera y cuarta planta" del Hospital Materno-Infantil "por su amor, respeto y cariño. Jamás os olvidaré" promete.