Laura Escanes y la novia de Risto Mejide, Grecia Castta, hablan sobre la relación que existe entre ellas

Laura Escanes y Grecia Castta son el pasado y el presente de Risto Mejide. Con la influencer mantuvo una relación durante 7 años hasta que se separaron en 2022 y tiene una hija en común, Roma. Por otra parte, tras un noviazgo repleto de idas y venidas, rupturas y reconciliaciones con la farmacéutica valenciana Natalia Almarcha, el presentador recuperaba la ilusión al lado de la actriz y sobrina del popular relaciones públicas Richy Castellanos, con la que atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida.

A pesar de que su historia de amor comenzó hace solo cuatro meses, Risto y Grecia Castta están enamoradísimos y han sido varis las ocasiones en las que han presumido de su felicidad en una alfombra roja, dejando en el aire la posibilidad de darse el 'sí quiero' y de tener un hijo.

Aunque la relación que tienen Laura y el publicista desde su separación es cordial, la creadora de contenido ha desatado la polémica al pronunciarse recientemente sobre la diferencia de edad en las parejas. Risto es 22 años mayor que ella, y 21 años mayor que su actual novia. Y la catalana ha afirmado rotunda que "cuando hay tanta diferencia de edad no son relaciones horizontales, no estás en el mismo momento vital"; unas declaraciones en las que muchos han visto un dardo a su exmarido.

Esas palabras generaron polémica

La joven, que cuenta con su propio podcast, Entre el cielo y las nubes, entrevista cada semana a invitados de toda índole. Desde algunas de las celebridades más conocidas de nuestro país, hasta especialistas en diferentes ámbitos, como es el caso de uno de sus últimos invitados, el psicólogo Arun Mansukhani.

En la entrevista con Mansukhani la conversación se centró en las relaciones, y en un momento determinado Laura Escanes sacó a relucir el tema de la diferencia de edad en las relaciones, que trajo mucha cola en redes sociales.

Mansukhani le dió la razón, pero esbozó una matización: "Por lo menos, es más difícil que lo sea. Es posible que haya personas con diferencia de edad que sean capaces de ‘horizontalizar’. O es posible que haya gente con diferencia económica que sean muy capaces de dejar el dinero aparte y tener una relación horizontal", expresó.

Laura Escanes y Grecia Castta hablan

Sin embargo Grecia Castta parece no haberle dado ningún tipo de importancia a estas palabras, y este lunes en el estreno del nuevo espectáculo del Mago Pop no ha dudado en revelar qué haría si se encontrase en el evento con Escanes: "Ah, no sabía que venía. Pues mira qué bien, ¡me alegro!. Si coincidiera con ella, pues nada, saludarla", ha confesado con una sonrisa.

Y aunque finalmente Laura no asistió al show del ilusionista, sí ha acudido este martes a la presentación del podcast 'Queridas hermanas 5' y ha reaccionado a las palabras de la novia de Risto: "No la conozco, pero vamos, es que ningún problema, yo soy la mujer más fácil del mundo yo creo, o intento serlo". "Yo no tengo problemas con nadie, no me enfado con nadie, no discuto con nadie, o sea que todo bien" ha asegurado, dejando claro que no le importaría en absoluto conocer a Grecia.

La influencer Laura Escanes posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). / ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

Además, la influencer ha aclarado la información que ha salido recientemente y que afirma que cuando rompió con Álvaro de Luna llamó a Athenea Pérez para preguntarle si había tenido una relación con el cantante. "La verdad es que no sé dónde sale eso porque tengo súper buen rollo con ella, es una niña. Fue una conversación súper normal. A ella le contaron que como que yo estaba medio enfadada o que había habido pique ahí y para nada" ha zanjado.