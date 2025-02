Marcos Llorente y Paddy Noarbe se convierten en padres: este es el nombre que han elegido para su hija

Marcos Llorente y Paddy Noarbe han dado la bienvenida a su primera hija en común este jueves, 13 de febrero, en Madrid. Medios de comunicación deportivos alertaban por la ausencia de Llorente en el entrenamiento debido a "motivos personales" y, sin embargo, este viernes ya se ha dejado ver de nuevo con sus compañeros.

Un año después de su romántica boda en Mallorca -la pareja se dio el 'Sí, quiero' el 30 de junio de 2023-, y después de más de una década de amor, la influencer y el futbolista anunciaban por redes sociales que estaban esperando su primer hijo... ahora, los dos tortolitos exprimen al máximo su felicidad. Además, fuentes cercanas han confirmado que la hija recién nacida de la pareja recibirá el nombre de 'Amor'.

Marcos Llorente, conocido por desatar la polémica

Marcos Llorente encendió las redes sociales el pasado mes de junio compartiendo una publicación en Instagram con un carrusel de fotografías. La polémica ha vino suscitada por el texto que acompañaba al post, donde el deportista profesional presumía de haberse expuesto al sol de 10:00 a 14:00 sin fotoprotector ni gafas de sol.

Tras esto, la publicación se plagó de comentarios muy críticos con la actitud del futbolista. Para más inri, él respondió con unas palabras que han hicieron saltar todas las alarmas y aumentar todavía más la crispación: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", contestó a un usuario.

El deportista recibió un verdadero linchamiento, e incluso el secretario de Estado de Sanidad criticó públicamente sus palabras: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive", escribió Javier Padilla.

Otros usuarios, entre los que se encuentraban expertos del campo de la salud, también comentaron: "Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad", o "¿Cómo se te ocurre decir en redes sociales que se puede tomar el sol de 12 a 14 horas sin crema solar y sin gafas? Eso, lumbreras, díselo a las más de 1.000 personas que fallecen al año por melanoma", entre otros.