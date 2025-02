Ana de Armas y Tom Cruise, 'pillados' en una cita romántica por San Valentín

¿Nuevo romance sorpresa en Hollywood entre dos de las estrellas más rutilantes del momento? Eso es lo que se rumorea después de que Ana de Armas y Tom Cruise hayan sido sorprendidos disfrutando de una velada nocturna para dos en un conocido restaurante de Londres coincidiendo con el Día de San Valentín, lo que ha activado las alarmas acerca de una posible relación sentimental entre ambos.

Las imágenes de la cita

Unas imágenes que hemos podido ver en 'Daily Mail' y a las que la hispano-cubana, que se encuentra disfrutando de unos días en Madrid, ha reaccionado muy molesta en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, sin dar crédito a que se le haya preguntado si tiene algo más que una amistad con el ex de Nicole Kidman o si, por el contrario, su cita a motivos profesionales y a algún proyecto en la gran pantalla sobre el que todavía no ha trascendido nada.

Tom Cruise. / E.P.

Declaraciones de Ana de Armas

"No lo hagas. Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar vosotros no" ha sentenciado con una sonrisa de incredulidad cuando le hemos comentado que no queremos importunarla, pero que la actualidad manda y tenemos que preguntarle por su 'cita' en Londres con Tom Cruise.

"No tengo nada que decir, ya está bien gracias" ha zanjado antes de abandonar el lugar a paso ligero con un café en la mano, sin aclarar qué tipo de relación tiene con el protagonista de 'Misión imposible'.

Ana de Armas. / E.P.

Lo último que se supo sobre la vida amorosa de Ana fue que el pasado otoño había comenzado una historia de amor con Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y es uno de los hombres fuertes del gobierno comunista cubano, con el que ha sido pillado en varias ocasiones en actitud romántica y cómplice por las calles de Madrid.