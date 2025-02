Shakira, obligada a suspender su concierto en Lima debido a problemas médicos

Completamente inmersa en su gira internacional, Shakira se ha visto obligada a suspender el concierto que tenía programado para hoy, 16 de febrero, en Lima debido a unos problemas de salud inesperados y que le han impedido reencontrarse de nuevo con sus fans peruanos. "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento" comienza explicando la artista en una publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.

El comunicado de la cantante

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste deno poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mim querido público peruano" continuaba explicando Shakira disculpándose ante todos sus fans que ya habían adquirido una entrada.

Aunque mañana, 17 de febrero, la cantante volvía a repetir escenario en el Estadio Nacional de Perú, aprovechaba el comunicado para dejar en el aire también esta fecha: "Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar ese show en cuanto me sea posible".

Decenas de fanáticos peruanos desean la pronta recuperación de Shakira

Decenas de seguidores peruanos de la cantante colombiana Shakira se reunieron este domingo a las afueras de la clínica de Lima donde fue internada la intérprete tras sufrir un dolor abdominal, que obligó a suspender su concierto en la capital peruana, para desearle una pronta recuperación.

Una de sus fanáticas peruanas, identificada como Yesenia, afirmó a EFE que está "con pena de lo que le ha pasado a Shakira", pero llegó hasta las afueras de la clínica, en el distrito limeño de Miraflores, para desearle lo mejor.

"Soy fanática, pero no hay que perder las esperanzas de que se recupere pronto", acotó.

Otras de sus seguidores, identificadas como Grisly y Gianella, señalaron al unísono que la colombiana es su cantante favorita y destacaron la "pasión y símbolo de amor en cada canción" que interpreta.

"Es una penita que se cancelara el concierto, pero ahí vamos a estar siempre para apoyarla", indicaron antes de señalar que, como la mayoría de los seguidores que llegaron a los exteriores de la clínica, también se aprestaban a ir al Estadio Nacional cuando se enteraron de que la cantante había suspendido su actuación de este domingo.

Agregaron, al respecto, que "cuando ella diga" que será la fecha para la presentación del concierto suspendido "ahí estaremos".

