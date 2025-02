Laura Escanes confirma su relación con un esquiador profesional

Coincidiendo con la ruptura de Risto Mejide y la actriz Grecia Castta después de 4 meses de relación, hace unos días salía a la luz que Laura Escanes habría comenzado un incipiente idilio con el esquiador Joan Verdú (29), con el que habría sido pillada durante una reciente escapada romántica a la estación de Grandvalira.

Y, lo más comentado del nuevo amor de la influencer es que las redes sociales han ardido con el parecido físico que el deportista tendría con su ex Álvaro de Luna, con el su relación es nula desde que rompieron en octubre de 2023 tras un año de noviazgo.

Una nueva ilusión y una polémica sobre la que Laura ha hablado por primera vez en el desfile de Yolancris en la jornada inaugural de la MBFW Madrid. Derrochando simpatía ante las cámaras, la catalana ha confirmado que está conociendo a Joan Verdú y, aunque no ha querido revelar ningún detalle de su relación, sí ha confesado con una gran sonrisa que "estoy muy bien, muy contenta y muy feliz".

Y, ha dejado claro con naturalidad, que a ella no le parece que su chico sea un clon de su ex Álvaro de Luna: "Pues fíjate que a mí no me lo parece" ha sentenciado, dejando en el aire cuánto tiempo llevan y qué es lo que más le gusta del esquiador.

Cambiando de tema, Laura Escanes se ha pronunciado sobre la ruptura de Risto y Grecia Castta, sobre la que ha asegurado que no tiene ni idea. "La verdad es que sé lo mismo que vosotros seguramente, pero bueno. Yo siempre quiero que todo el mundo sea feliz. No se ha muerto nadie, pero que esté bien, que las cosas pasan porque tienen que pasar y ya está" ha expresado, revelando que su relación con el presentador es muy buena por la hija que tienen en común.