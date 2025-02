El mensaje de Dulceida a Anabel Pantoja por la investigación por presunto maltrato infantil

Disfrutando de la etapa más dulce de su vida tras convertirse en madre de su primera hija, Aria, junto a Alba Paul el pasado 15 de octubre, Dulceida se ha separado por unas horas de su pequeña y de su pareja para asistir a dos planes de lo más especiales en la capital.

En primer lugar, como apasionada de la moda que es y una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país, a la jornada inaugural de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid para ver las nuevas propuestas de la firma Mans; y, horas después, a la première del documental de Aitana Ocaña -de la que es fan, 'Metamorfosis'.

Como nos ha contado, el balance de su maternidad es inmejorable: "Muy bien, la verdad. Estamos las dos sorprendidas y muy contentas porque lo llevamos mejor de lo que nos esperábamos. La gente te lo pinta tan... Es verdad que es cansado, hay momentos, situaciones difíciles, pero merece tanto la pena. Es tan bonito, tan increíble... estoy muy feliz" confiesa.

Aria, que ya tiene 4 meses, es según su orgullosa mamá "sonriente, simpática como sus madres". Además, la influencerdice que "no se aburre, la verdad, tiene un montón de titas y de titos, y estamos encantadas y felices llevándonosla a todos los sitios que podemos". Dulceida también ha asegurado que "es lo más importante que nos ha pasado en la vida y el amor que te dan es inexplicable, increíble" asegura.

Dulceida y Alba Paul con su pequeña. / Instagram

Con apenas un mes de diferencia respecto a ella, Anabel Pantoja se convertía también en madre de una niña, Alma, en el ojo del huracán por la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil. Un trance muy delicado en el que Dulceida no ha dudado en mandarle un mensaje muy emotivo: "Le he ido preguntando siempre, intentando darle apoyo pero sin molestarla mucho porque creo que son momentos muy complicados y están viviendo una situación muy desagradable y muy difícil. Le he mandado mucho ánimo y lo importante es que ya están felices en casa con su niña, que la niña está perfecta, gracias a Dios".