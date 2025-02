María José Suarez entierra el hacha de guerra y está dispuesta a reconciliarse con Álvaro Muñoz Escassi

Mientras Álvaro Muñoz Escassi cuenta los días para poner rumbo a Honduras para concursar en la nueva edición de 'Supervivientes' junto a otros rostros conocidos como Makoke, Pelayo Díaz, Ángela Ponce o Álex Adrover, tras abandonar el reality en 2011 a causa de una lesión, María José Suárez disfruta al máximo de su soltería ajena a la aventura que está a punto de vivir el jinete.

La modelo, tras una comida con amigas con Marta Sánchez y Carola Baletzena, y sin poder contener la risa, ha evitado pronunciarse sobre el regreso de su ex a los Cayos Cochinos justo cuando está viviendo su mejor momento al lado de Sheila Casas: "Te ríes tú, yo no me estoy riendo. Luego empezáis a decir que me río yo, y yo no me estoy riendo. Te estás riendo tú" ha bromeado con la reportera, dejando en el aire si le apoyará durante el concurso o si, por el contrario, tiene otro favorito.

Sin embargo, y aunque no tienen ningún tipo de relación desde su ruptura en junio de 2024, María José no cierra la puerta a 'reconciliarse' con Escassi y tener una relación cordial con él como tiene con otros hombres que pasaron por su vida como Feliciano López, o su exmarido Jordi Nieto. "No lo sé cariño, no lo sé. Estas cosas no se pueden decir ahora. Es verdad que yo me llevo muy bien con todo mis ex, no tengo ningún problema" ha reconocido, asegurando que no es rencorosa y que el jinete está ya más que olvidado.

Sheila Casas y Escassi muestran su amor en redes sociales. / Instagram

Amiga y compañera de Bertín Osborne, con el que trabaja en el programa de Canal Sur 'El show de Bertín', la modelo se ha desmarcado de las informaciones que apuntan a que el presentador tendría elevadas deudas económicas y estaría al borde de la bancarrota, y de sus declaraciones confirmando que pronto conocerá al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. "Es mi jefe pero no lo sé, yo no sé los problemas que tiene la gente de puertas para dentro de su casa, no lo sé. No sé las cuentas que tiene nadie, bastante yo tengo que controlar a las mías" ha zanjado.