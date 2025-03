Ivonne Reyes, del éxito en televisión a la caída más estrepitosa: arruinada y en tratamiento psicológico

Ivonne Reyes fue una de las personas que más éxito cosechó en la televisión de España en los años 90. La actriz y modelo, de origen venezolano, ganó muchísimo dinero en aquellos momentos y, ahora, su situación es muy diferente, ya que está completamente "arruinada" e incluso ha tenido que acogerse a la ley de segunda oportunidad para esquivar sus deudas.

Ha sido ella misma la que ha relatado los duros momentos que atraviesa y todo lo que está afrontando sa nivel personal y económico pese a su pasado de éxito en la televisión. En estos años, asegura, ha perdido tres viviendas y varios millones de euros y, a veces, apenas dispone de 10 euros al día para sobrevivir ella y su hijo. "Me ha dado una lección de vida -ha dicho sobre él-. Se ha puesto a trabajar y me ayuda. Como camarero, cogiendo aceitunas..."

Una cara muy conocida en los años 90

Ivonne Reyes saltó a la fama con programas míticos en la televisión de aquellos años, como 'El precio justo', 'El gran juego de la oca' y 'Esta noche cruzamos el Mississipi'. En estos dos últimos espacios compartió muchos momentos con Pepe Navarro, con el que mantuvo una relación sentimental que dio como fruto a su hijo y con el que, posteriormente, protagonizó un agrio enfrentamiento cuando él no quiso reconocer al pequeño.

Europa Press

Era un momento en que tanto Ivonne Reyes como Pepe Navarro eran grandes estrellas de la televisión. Luego, llegarían las vacas flacas. Al menos para ella. En la actualidad, Ivonne Reyes vive un presente marcado por la ruina y la depresión, de la que está en tratamiento psiquiátrico y psicológico, según cuenta ella misma.

La quiebra de Ivonne Reyes se remonta a mucho tiempo atrás, aunque todo estalló realmente tras la pandemia de la covid-19. En aquellos instantes, la venezolana se tuvo que enfrentar a la muerte, a la que miró directamente a los ojos durante una septicemia. "Estuve a punto de morir", explica, "y desde ahí fue muy difícil volver" a la televisión y a la vida de antes.

"Las posibilidades de morir eran muy altas -apostilla durante una entrevista con 'Lecturas'- y las de salir sin secuelas, también". Ella consiguió sobrevivir, pero necesitó "tres años de recuperación" en los que, obviamente, estuvo "sin trabajar".

Esa situación, unida a sus malas inversiones, dieron al traste poco a poco con la economía de Ivonne Reyes. "Me metí en negocios fallidos -relata-, programas que no han salido, empresas, perfumes... ¡Me he dejado tanto dinero en malas gestiones!" Pero Ivonne no quiere escudarse en una excusa, sino que sabe que todo lo que le pasó es, en gran medida, culpa suya. "Me responsabilizo. No me he asesorado bien" y, de hecho, ahora cree que "pediría otras opiniones".

Actualmente, Ivonne Reyes afirma que no tiene "nada" en la cuenta corriente del banco. "Estoy arruinada", admite, así que no le queda otra que empezar "de cero". Como alternativa a sus deudas, que eran muchas, la modelo y actriz ha optado por acogerse "a la ley de la segunda oportunidad", puesto que era la única salida que tenía a su alcance. "Si cumples unos requisitos -aclara- consigues que te cancelen las deudas".

La mala situación de Ivonne Reyes

Ahora mismo, no tiene "nada que puedan embargar" ni ninguna propiedad a su nombre. "Mi gran responsabilidad es mi hijo", insiste. Es más, cuenta que "durante una temporada teníamos 10 euros para ir al mercado y para transporte". Por eso, Ivonne Reyes, que llegó a ganar cientos de miles e incluso millones de euros en la televisión de los años 90, ha "aprendido a ir en metro otra vez. Es mi día a día", confirma, al tiempo que destaca que "hay mucha gente que vive situaciones mucho peores" que la suya.

Ivonne Reyes con su hijo Alejandro, nacido de su relación con Pepe Navarro. / Levante-EMV

Su situación ha llegado a ser tan grave que Ivonne Reyes ha tenido incluso que pedir dinero prestado a amigos. Y no le da vergüenza admitirlo. "No sabes lo importante que es que alguien te deje 50 euros cuando no tienes, lo urgente que puede ser cuando lo necesitas..."

Pese a esos problemas económicos, el dinero le llegó justo para que su hijo acabase sus estudios. El joven ha recibido desde niño una exquisita educación internacional que estuvo en serio peligro por la mala situación financiera de su madre. "Con lo poco que tenía después de muchos movimientos y malas inversiones, he logrado que Alejandro terminara sus estudios. Ahora me he permitido caer, tocar fondo".

Y ahora es, precisamente, cuando el joven ha sido consciente de lo que estaba atravesando su madre. "Me ha dado una lección de vida -cuenta Ivonne Reyes-. Me dice que es así y que me relaje. Se ha puesto a trabajar y me ayuda: como actor, como camerero, de producción, cogiendo aceitunas..." Esta es "la primera vez" que la modelo y actriz venezolana, quien calcula que estos últimos años ha perdido unos "20 millones de euros", se deja echar una mano por su hijo. "Nunca le habría permitido que me ayudara antes de que terminase sus estudios", sentencia.