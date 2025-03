Terelu Campos reaparece ante las cámaras tras su paso por 'Supervivientes 2025'

Ni 24 horas han pasado desde que Terelu Campos volvió al mundo real tras su paso por 'Supervivientes 2025'. Este jueves, la colaboradora de televisión eapareció en el plató del concurso junto a Jorge Javier Vázquez y ahora lo ha hecho ante las cámaras de la prensa.

Con su famosa boina y todavía sin maquillar, la hija de María Teresa Campos ha asegurado ante los reporteros que todavía no se ha puesto al día de todo lo que ha sucedido durante su ausencia en España.

"No me ha dado la vida"

Algo agobiada por sus compromisos profesionales, Terelu ha comentado que "no me ha dado la vida todavía", ya que lo único que ha hecho es "llegar a mi casa y acostarme" y ahora se prepara para acudir a '¡De viernes!' esta noche.

La colaboradora de televisión ha confesado que no está al tanto del viaje de su hija y Carlo a Italia junto al pequeño: "Vamos a ver, escuchadme. Es que no me ha dado tiempo a ver nada, ¿entendéis?".

Aun así, la hermana de Carmen Borrego ha asegurado estar centrada ya en el estreno de su obra de teatro, que se producirá dentro de unas semanas: "Claro, claro, estoy estudiando".

Por último, en cuanto a si viene renovada después de su paso por el concurso, Terelu ha explicado que "no lo sé" porque "yo siempre soy yo", aunque sí que ha confirmado que se ha quitado algunos miedos: "Hombre, claro".