Carmen Lomana habla en Cuarto Milenio de su experiencia paranormal con su marido fallecido

Carmen Lomana es uno de los rostros de la alta sociedad más populares de nuestro país, y no hay evento que se precie que no cuente con su presencia. Habitual en diferentes platós de televisión desde hace años, se ha ganado el cariño del público por hablar de cualquier tema sin pelos en la lengua, y no ha dudado en criticar abiertamente a Ágatha Ruiz de la Prada, Isabel Preysler, o Tamara Falcó entre otras, dando su opinión sin miedo al qué dirán.

Muy reservada con su vida personal, la de León ha sorprendido al hablar por primera vez de la experiencia paranormal que vivió cuando se le apareció su marido Guillermo Capdevila días después de fallecer en un trágico accidente de tráfico en 1999, cuando Carmen tenía 49 años.

Encuentro con su marido fallecido

En su visita al programa 'Cuarto Milenio', la tertuliana ha dejado sin palabras a Iker Jiménez y Carmen Porter al relatar cómo el difunto se le apareció en su dormitorio en forma de una "luz brillante" que era como "un aura, pura energía", y se acercó a su cama para intentar despedirse de ella con un beso. "Sentí como electricidad en mis labios" ha recordado, confesando que aunque intentó tocarle el brazo era "intangible" y que fue cuando le dijo "Willy, tengo miedo", cuando su marido desapareció.

Una experiencia digna del guión de la película 'Ghost' sobre la que Carmen se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press. "Muy heavy no, es todo lo que he contado, porque, bueno a mí me da mucho pudor contar estas cosas. Eso es muy personal y muy profundo. Yo creo en esas cosas y he hablado con parapsicólogos" ha reconocido, desvelando que la "reacción" de la gente a su confesión ha sido "muy bonita" y muchas personas que han pasado por algo similar le han escrito tras su emotivo testimonio.

"No apareció así como estás tú, sino energía pura y telepatía, no sé. Fue maravilloso porque pensé que había juntado toda su energía para despedirse de mí. Fue todo tan bestial y tan rápido..." ha recordado, relatando "que fui a cogerle el brazo derecho y, claro, era intangible. Y entonces le miré y dije, 'es que tengo miedo'. Claro, es que me dio miedo, pero no de él, sino de todo, aparte que yo estaba destrozada. Fue... bueno, pero aquí estamos, resistiendo".

"No estoy enamorada"

Y es que Carmen está atravesando un gran momento personal al lado de su nueva ilusión, un consultor estratégico llamado Jesús Arroyo con el que mantiene una discreta relación desde hace varias semanas. Sin embargo, la socialité quiere ir con 'pies de plomo' y asegura que "no estoy enamorada".

"Es un buenísimo amigo, una buenísima persona. Como otros muchos que me gusta que me acompañen, ¿no?" afirma rotunda, dejando claro que nada hay de cierto en que estén pensando en vivir juntos: "Puede venir a merendar con otros amigos pero yo a mi casa no meto a nadie. No les dejo ni poner el cepillo de dientes por si se aficiona" asegura con una sonrisa.