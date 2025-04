Mario Vaquerizo sobre las imágenes de la Princesa Leonor en bikini: "Su vida no es fácil"

Nadie habla de otra cosa. Las imágenes que publica la revista 'Diez minutos' de la Princesa Leonor en bikini disfrutando de un día de playa en Montevideo junto a algunos de sus compañeros guardamarinas durante la parada que el crucero de instrucción de La Armada, Juan Sebastián Elcano, hizo a principios de marzo en Uruguay, se ha convertido en el tema del momento.

Mientras se especula con que la Reina Letizia y el Rey Felipe estarían disgustados y enfadados tanto porque su hija no pueda hacer planes con amigos como cualquier chica de su edad, como porque se ponga en duda su labor intachable como heredera al trono, Mario Vaquerizo se ha pronunciado sin filtros sobre el complicado papel que tiene la Princesa de Asturias.

"Su vida no es fácil"

El cantante de 'Las Nancys Rubias' ha asistido al estreno de la segunda temporada de la docuserie de Dulceida y, fiel a su espontaneidad y sinceridad a pesar de que se trate de la Familia Real, ha dicho: "Es una cosa muy complicada, yo no sé, yo creo que la vida de la futura Reina de este país no es fácil, ¿sabes lo que te digo?" confiesa.

"A la vez tampoco es fácil la labor del periodismo y del paparazzi porque no sabemos dónde roza la legalidad, la ilegalidad, es todo muy complicado. La culpa no la tiene la playa ni la tiene esa pobre muchacha que está con sus compañeros disfrutando, ni la culpa tampoco la tiene el señor paparazzi y el director de la revista 'Diez minutos' que cubre esa información como se ha cubierto siempre, el problema son estos tiempos tan polarizados en el que no puede ser todo ni blanco ni negro, yo creo que tendríamos que vivir con más naturalidad, no lo sé" apunta.

Defendiendo a Leonor, Mario cree que las imágenes solo reflejan "a una chica normal, una adolescente que está trabajando, que se está formando, que se va con sus compañeros y se baña". "La cosa es que es la futura reina de España, entonces es muy complicado todo" reconoce.

Sobre su bisexualidad

Además, el marido de Alaska ha salido al paso de las críticas después de afirmar que aunque le gustan algunos chicos, es heterosexual: "Soy la más vieja en esta fiesta, sabes, pero por eso me he puesto así como el Rey León y Rocío Jurado. Cariño, por si es que ya sabéis que yo tengo incontinencia verbal, yo hablo y digo las cosas que pienso y tampoco creo que sea noticiable que yo diga que a mí hay chicos que me gustan aunque no me acueste con ellos. ¿No hay chicas que dicen que les gustan las chicas aunque no sean lesbianas? Pues es lo mismo, me encantaría ser bisexual pero no lo soy, Dios no me ha dado eso, que me encantaría porque es la mejor opción, carne y pescado, sabes, y ya está".