Primeras palabras de Melyssa Pinto sobre su relación con Mario Casas

Mario Casas y Melyssa Pinto se han convertido en los protagonistas del 'salseo' que más ha sonado con fuerza en las últimas semanas. Según la cuenta de Instagram 'La Cuernis' el actor y la influencer habrían sido pillados en actitud cómplice a principios de marzo durante una escapada romántica a las Islas Canarias, desatando los rumores de relación entre ambos.

No desmienten su amor

Y aunque lo cierto es que por el momento no han visto la luz imágenes que demuestren que este romance es real, la actitud del intérprete y de la influencer en sus últimas apariciones públicas -en las que no han confirmado su historia de amor pero ¡ojo! tampoco la han desmentido- dejan entrever que en este caso puede cumplirse el dicho "cuando el río suena agua lleva".

"Salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada" escurría la cuestión Mario con una sonrisa en el Festival de Cine de Málaga. Y ahora ha sido Melyssa la que, tras su actitud esquiva en la première de la docuserie de Dulceida, ha roto por fin su silencio sobre su posible idilio con el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo'.

La instagrammer ha acudido este jueves a la gala de los Premios Cerawards y, por primera vez, ha confirmado que está "feliz", aunque no ha querido revelar si es gracias al actor. "Amor, si es que no hay nada que contar" ha afirmado con una sonrisa, insistiendo en que "de verdad no hay nada que contar" cuando le hemos preguntado si entonces desmiente la relación. Algo que, atención, no ha hecho.