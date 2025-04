Ester Expósito habla sobre su vida sentimental

Ester Expósito ha presentado este martes en Madrid la nueva campaña de una conocida firma de moda. Meses después de reivindicar todos los cuerpos y denunciar públicamente los comentarios recibidos tras aumentar ligeramente de peso, la actriz ha presumido de figura con un sexy minivestido con estampado psicodélico con falda de volantes y escote cuadrado.

Una reaparición en la que la protagonista de 'Élite' ha respondido a las declaraciones de Belén Esteban asegurando que le encantaría que fuese ella quien la interpretase en su 'biopic'. "Sería divertidísimo", asegura. "Sería todo un reto, y divertidísimo como actriz interpretarla a ella, y la conozco, es divertidísima, y me encanta, pues que quiera que sea yo, me parece lo más. Por qué no, si es un peliculón, sí, sí, sería lo más, ahí hay para contar y para hacer" añade la actriz.

Fama y haters

Expósito saltó a la fama con apenas 18 años. La protagonista de Élite ha contado cómo lo vivió a una edad tan temprana. "Fue muy loco lo del fenómeno Élite y yo era una niña, estaba empezando a ser mujer y fue brutal. Ya con 19 creo que empezó el hate. Al principio no lo entendía, obviamente, decía 'no entiendo estas ganas de hacer daño', pero enseguida entendí que no tiene tanto que ver conmigo, sino con la gente que lo hace", reflexiona. "Hay haters por todas partes hacia cualquier persona que esté mínimamente expuesta, o sea que no me lo tomo como algo personal", añade, y asegura que ha logrado que no le afecte.

"Soy propensa a la ansiedad desde siempre, esta exposición y presión no es buena para eso y he tenido que lidiar con muchas cosas, pero es un balance y al final soy una privilegiada de poder trabajar así, de poder elegir, y de haber tenido tantas oportunidades y tantas experiencias increíbles", argumenta sobre este tema.

Estado sentimental: "Fluyendo"

Tras los rumores de idilio -nunca confirmados- que la han perseguido con rostros conocidos como Miguel Bernardeau o Hugo Diego García, Ester es tajante: "No busco nada". "Estoy fluyendo, tranquila, sin prisas. Después de la intensidad, ¿no?, que es tener pareja, como que también viene bien tener un tiempo para uno", sentencia la actriz sobre su actual vida sentimental. Y añade, por si las dudas: "Estoy soltera, estoy soltera".