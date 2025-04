Jessica Goicoechea abre su corazón y asegura estar "muy enamorada"

Son la envidia de sus seguidores y no pueden ocultar que están de lo más enamorados. Cuando Jessica Goicoechea pensó que no volvería a ilusionarse, llega Manu Moreno -jugador de la selección española de rugby- y le hace creer en el amor.

Este miércoles, la influencer ha sido vista en la estación de AVE, en Madrid, y comentaba que "vengo de trabajar y me voy a trabajar" aunque también "para estar tranquila".

Feliz, Jessica aseguraba que "estoy muy bien, muy enamorada" del deportista, un amor que "no me lo esperaba para nada, pero cuando surge... surge". Además, no dudaba en desvelar qué le ha enamorado de Manu: "Es muy atento, me trata increíble, me lo paso genial, es maravilloso... todo cosas buenas".

Cogiendo a su perrita en brazos, la influencer bromeaba con la prensa sobre lo bien que se lleva con el deportista y lo importante que es para ella: "Se quieren un montón, si no se gustan no va a ningún lado".