Detienen a una famosa influencer por robar a un empresario tras un encuentro íntimo

Un acaudalado empresario de nacionalidad mexicana, que se encontraba en Madrid por motivos personales, fue víctima de un robo durante su estancia en un exclusivo hotel ubicado en el barrio de Salamanca. Durante uno de sus días en la capital española, al regresar al hotel, se topó con una escena inesperada: la puerta de su habitación estaba forzada y la caja fuerte había desaparecido.

El objeto sustraído, que fue sacado del establecimiento en pleno día sin levantar sospechas, contenía una importante colección de joyas, cuyo valor se estima en unos 500.000 euros.

Según ha podido saber el programa ‘Fiesta’, y tal y como han explicado en su exclusiva, tras acceder al informe policial, detrás de este audaz robo estaría implicada una reconocida influencer con la que habría tenido previamente un encuentro íntimo. Aunque no se ha revelado públicamente su identidad por estar involucrada en un proceso legal, el documento oficial detalla que ella fue la autora intelectual del plan y quien persuadió a tres jóvenes para llevar a cabo el delito. Los cuatro están siendo investigados por un delito de robo con fuerza.

El periodista Alejandro Entrambasaguas ha asegurado haber hablado con la influencer en cuestión, quien negó cualquier vínculo con los hechos y rechazó ser la persona que aparece en los vídeos que forman parte de la investigación. Sin embargo, al enterarse de que su nombre figura en el informe policial, mostró una reacción de desconcierto. Según el comunicador, ella alega tener una amistad con el empresario y se deslinda por completo del grupo que perpetró el asalto, responsabilizando a los agentes del caso por una supuesta confusión.

Alexia Rivas, "en shock"

Por otro lado, la colaboradora del prograba 'Fiesta', Alexia Rivas, ha manifestado su asombro al enterarse de quién está detrás de este escándalo: “Cuando me dijeron de quién se trataba, me quedé en shock. Tenía una relación cercana con ella”, ha comentado. Rivas añadió que esta mujer es muy conocida en el ambiente nocturno madrileño, y que incluso mantuvo una amistad cercana con Froilán. “La conozco desde hace muchos años. Se movía en círculos sociales muy exclusivos”, ha explicado.

Imagen de archivo de Alexia Rivas en 'Vamos a ver'. / REDACCIÓN YOTELE / TELECINCO

Alejandra Rubio: "No me lo puedo creer"

También la influencer Alejandra Rubio ha expresado su incredulidad ante la noticia. “No me lo puedo creer, ¿en serio? Pensé que era una broma”, ha exclamado sorprendida. La hija de Terelu Campos ha asegurado haber convivido con ella en su etapa formativa, y aunque no eran amigas íntimas, sí compartieron entorno y educación. “Siempre se comportó de manera correcta, pero más allá de eso, no conozco detalles sobre su vida actual”, ha concluído.