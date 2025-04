Desmienten que Gerard Piqué y Clara Chía hayan roto su relación

El año 2022 fue muy movido para Gerard Piqué, y es que en junio anunció su ruptura con Shakira; en agosto hizo oficial su relación con Clara Chía; y en noviembre, sorprendió a todos anunciando su retirada del fútbol.

Ahora, después de casi tres años juntos y varios rumores de crisis, el programa 'Vamos a ver' ha anunciado que Clara y Gerard han roto. Sin embargo, fuentes cercanas a SPORT, diario del mismo grupo editorial, han desmentido la noticia.

Terceras personas

La periodista Adriana Dorronsoro ha avanzado que, aunque ha hablado con el entorno cercano a la pareja, todavía no conoce todos los motivos de la ruptura: "Me confirman que han roto, aunque estoy indagando los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro".

"Ha habido crisis. Llevan muchos meses con rumores de crisis entre ellos. De hecho, hace un mes, apareció Piqué en Miami con una chica pelirroja en una heladería. No sé si la chica será el motivo o no", ha detallado la periodista.

Tras esto, Pepe del Real ha asegurado que no le sorprende: "Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo".