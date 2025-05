Las demoledoras palabras de Isa Pantoja a su hermano Kiko en la recta final de su embarazo: "Espero que..."

Si hay un clan conocido en el mundo del corazón no es otro que el de los Pantoja. La matriara, la tonadillera Isabel Pantoja, fue una de las reinas de la prensa rosa tras su mediática boda con el malogrado torero Francisco Rivera, Paquirri. Tras la muerte del diestro, la cantante se convirtió en "la viuda de España" y en uno de los personajes más deseados y seguidos por los medios de comunicación especializados en el mundo del corazón.

Luego, cuando sus hijos crecieron, la fama les alcanzó también a ellos y ambos, tanto Kiko como Isa, se convirtieron en figuras habituales en la prensa rosa. Su posterior desencuentro familiar ha sido seguido paso a paso por cientos de miles de personas. Y ahora, tras meses de aquello, Isa Pantoja vuelve a saltar a la palestra en la recta final de su segundo embarazo para lanzar un mensaje demoledor a su hermano, Kiko Rivera.

Los Pantoja, una familia rota

Los hermanos siempre se mostraron muy unidos hasta que las duras circunstancias y el intenso pasado que compartían finalmente se impusieron y los separaron. Lo mismo sucedía con su madre, Isabel Pantoja, con la que no tienen contacto, ni siquiera cuando han atravesado momentos críticos o muy importantes en su vida, como cuando Kiko fue hospitalizado tras sufrir un ictus.

El hijo de la tonadillera y Paquirri no quiso que su madre lo acompañara en el centro sanitario porque, según explicó, "no le hacía bien" su presencia, mientras que su hermana, Isa Pantoja, a punto de dar a luz a su primer hijo con Asraf Beno (tiene otro de 11 años con Alberto Isla), se expresa en términos parecidos cuando se encuentra en la recta final de su embarazo.

Isa, que acaba de fichar por TVE para tomar parte en el nuevo programa de 'La familia de la tele' y que, según algunos medios, percibirá 12.000 euros al mes por sus colaboraciones, está a punto de cumplir ocho meses de gestación y continúa viviendo alejada de su madre y su hermano, refugiada en su casa de El Puerto de Santa María, con su propia familia, formada por su marido Asraf y su hijo Alberto. Allí, la influencer espera la llegada de su segundo vástago y tiene claro que su madre no estará junto a ella cuando se produzca el parto.

"Me duele que mi madre no venga, pero lo tengo asumido", afirma la hija de Isabel Pantoja, que confiesa incluso que se llegó a plantear ponerle al bebé el apellido Pantoja por delante del de su esposo. Sin embargo, finalmente, decidió que por más que le "gustara la idea, si era coherente con lo que había contado y todo lo que sentía, no podía llevar mi apellido delante", afirma.

Isa Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, cuando aún mantenían relación. / Levante-EMV

Sobre la ruptura total de relaciones con su madre y su hermano Kiko, Isa Pantoja explica en una entrevista en 'Lecturas' que, durante su visita a Canarias para estar junto a su prima Anabel cuando la pequeña Alma estuvo hospitalizada, pudo ver a su hermano, al que abrazó.

Sin embargo, la hija de la tonadillera aclara que, aunque en aquellos momentos "el contacto físico" entre los hermanos le revivió "muchos sentimientos", la situación realmente no ha cambiado. Tras el abrazo, "me di cuenta de que, a pesar de todo, le seguía queriendo" y que "después de todo lo malo y todos los malos recuerdos que tengo, que quedo con ese momento", defiende la influencer.

Aún así, el mensaje de Isa Pantoja a su hermano Kiko Rivera es demoledor. Y es que joven le desea que sea feliz, pero no quiere tenerlo cerca. Ni mucho menos. "Espero que siga su vida y que su familia esté bien, pero ahí, lejos. Es mejor tenerlo lejos y verle feliz que tenerlo otra vez en mi vida", asegura. "No quiero vivir las situaciones que he vivido -insiste-. Pasarlo mal no me va a hacer bien y ahora me siento muy en paz en ese sentido".