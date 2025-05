Los dardos cruzados entre Aitana y Sebastián Yatra en sus nuevas canciones

Aitana presentó este martes 6 de mayo su última canción. Se trata del tema '6 de febrero', que tan solo unas horas después ya se ha convertido en un auténtico hit acumulando dos millones y medio de reproducciones en YouTube.

La artista ha dejado ver en su nueva canción cómo vivió su relación con Sebastián Yatra. Una relación que duró dos años, entre idas y venidas, y a la que el cantante colombiano puso punto final en verano de 2024.

Los dardos de Aitana en '6 de feberero'

“Fue un invierno en el que fuimos dos. Es más frío cuando no estás tú. Hoy ya no puedo escuchar tu voz. Otra vez sola en mi cuarto azul”, comienza. “Maldito, me olvidaste el primero. Tú que me prometiste el mundo entero, ahora devuélveme mi 6 de febrero”, añade en el estribillo.

Aitana va dejando, a lo largo de la canción, varios versos que señalan que su relación fue un engaño y que en realidad el colombiano la utilizó para olvidarse de su ex, la también cantante Tini Stoessel: "A veces pienso que tal vez tú me usaste para olvidarte de otra que no olvidaste".

Yatra responde: 'Disco rayado'

La respuesta de Sebastián Yatra a los dardos de Aitana no se ha hecho esperar. Y es que, tan solo unas horas después del estreno de Aitana -y su viralización en redes sociales-, el colombiano ha anunciado que pronto sacará su nuevo disco y ha compartido un adelanto de manera completamente inesperada. El artista ha mostrado por sorpresa su canción 'Disco rayado', que parece ocultar algún mensaje para la madrileña: "Al final estoy pensando en ti. Cuánto tiempo malgastado llevo (...) No sé qué hago aquí, pensando en ti", dice la canción. "Ahora soy el borracho, despechado, al que llaman loco en disco rayado". "Solo hablo de una mujer, que no quiero volver a ver", añade en el estribillo.