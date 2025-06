Melyssa Pinto, agobiada al ser pillada con una foto de Mario Casas como fondo de pantalla

Después de que la revista 'Diez Minutos' publicase unas imágenes que confirman que la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto es una realidad y está cada vez más afianzada tras ser pillados celebrando el cumpleaños de la influencer con una cena romántica, la de 'La Isla de las Tentaciones' era sorprendida en un evento en la capital con una imagen del actor como fondo de pantalla de su móvil, dejando entrever que esta enamoradísima.

Según testigos presenciales, la hispano-portuguesa se derrumbó en dicha fiesta y rompió a llorar sobrepasada por el revuelto mediático que se ha creado en torno a su historia de amor con el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo'.

Miedo a la presión mediática

Al parecer, tiene miedo de que la presión acabe con su romance con el actor, y estaría agobiada ante la posibilidad de que la prensa pueda provocar su ruptura con Mario, o a hablar de más y decir algo que no debe sobre su relación, y él -muy discreto con su vida sentimental- decida poner punto y final a lo suyo.

Europa Press

De ahí que en su reaparición en otra fiesta posterior, Melyssa se haya mostrado tajante y haya revelado la decisón que ha tomado tras salir a la luz su historia de amor con el atractivo intérprete.

La decisión de Melyssa

"Estoy muy feliz, la verdad, muy contenta, en un momento muy bueno, estoy feliz conmigo misma que es lo importante. Ahora mismo en mi vida todo está bien, pero no voy a hablar. Es un tema del que no voy a hablar y es necesario también. Me sabe mal pero no te voy a contestar" ha asegurado al ser preguntada por Mario.

Sobre su 'pillada' luciendo una fotografía con el actor en su teléfono, la influencer ha echado balones fuera revelado que "cambio de fondo de pantalla mucho y ya no sé ni lo que tengo, la verdad. Ahora a mi perro Romeo, una foto muy buena por cierto". "Siento ser repetitiva pero es un tema del que no voy a hablar" ha zanjado, dejando claro que por el momento no va a sincerarse sobre sus sentimientos.

"Yo igual que respeto que es vuestro trabajo y que me tengáis que preguntar también tenéis que respetar que yo, al final, es mi vida privada y elijo lo que contar y lo que no, y no voy a comentar nada" ha concluido, cerrada en banda a confirmar que está enamorada de Mario.