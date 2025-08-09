nACIMIENTO
Nace el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, que ha recibido el nombre de Miquel
El nuevo integrante de la familia llegó al mundo el pasado jueves en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas
Gabi Rodas
Rafa Nadal y Mery Perelló han sido padres de un niño, que ha recibido el nombre de Miquel. El segundo hijo de la pareja ha nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo donde también dio a luz su primogénito, Rafael.
Miquel vino al mundo el pasado jueves y a diferencia del nacimiento de su hermano, en esta ocasión Mery se ha recuperado más rápido. Durante su estancia en el hospital solo los familiares directos han visitado al recién nacido.
El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.
El primer hijo de Nadal y Perelló llegó pocos días antes de que se celebrara el tercer aniversario de la boda de ambos, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2019 en la lujosa Fortalesa, con la asistencia de 200 invitados, entre ellos los Reyes eméritos. Tomeu Català ofició el enlace y la diseñadora Rosa Clará se encargó del vestido de novia.
La relación entre Rafa y Mery comenzó en 2005 y su primera aparición como pareja oficial se produjo en el Roland Garros de ese año.
- El ex comisionado de la dana José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio
- Venden por 650.000 euros un dúplex de 84 metros en pleno 'barrio chino' de València
- Las sombras de una herencia de 40 millones sellada en Ontinyent hace medio siglo
- Detenido el edil de Infancia de Catarroja por agresión sexual a un menor
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Impresionante susto a un embolador en el Port de Sagunt