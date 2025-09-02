Cristina Pedroche reaparece tras convertirse en madre de su segundo hijo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su segundo hijo el pasado 17 de julio. Una gran noticia que la pareja anunciaba a través de sus redes sociales con un escueto pero significativo mensaje, "pues sí. El amor se multiplica", junto a una preciosa instantánea de sus manos y la de su hija Laia (2) cogiendo con ternura la del nuevo miembro de la familia, un niño llamado Isai.

Desde entonces, y mientras el chef ha seguido compartiendo con normalidad su día a día -de sus proyectos profesionales en sus diferentes restaurantes, a sus partidos de pádel con amigos- a través de Instagram, la presentadora estaba completamente 'desaparecida' del mundo 2.0, centrada en disfrutar de esta nueva etapa con dos bebés en casa lejos del foco mediático.

Ha sido este martes 2 de septiembre cuando Cristina ha reaparecido en redes sociales para revelar, en un post a corazón abierto, cómo se encuentra y cómo ha sido su vida este mes y medio junto a Laia y el pequeño Isai.

Lección aprendida

"Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato" ha comenzado; "os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay" ha explicado, echando la vista atrás para recordar cómo "hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba... y ya sabéis que no me fue muy bien".

Y es que como asegura, "aunque muchísimos me apoyasteis y me mandasteis cariño, creo que todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades. (Los que hayáis leído mi libro ya sabéis)".

Por eso admite que "me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos... Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez (cruzo dedos)".

"La semana pasada me planteé volver pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto "buena" para subir. Intenté hacerme una en la piscina (la subiré más adelante. Prometido) Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento" ha añadido, compartiendo una imagen sentada en el suelo de la habitación de juegos de sus pequeños, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño despeinado, y el pijama manchado de leche para mostrar su nueva realidad.

La nueva realidad

"En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también" confiesa, prometiendo que si a sus seguidores les interesa pronto contará más detalles de su día a día volcada en su doble maternidad.

Una reaparición pública en la que ha querido agradecer "a todos los que me habéis estado escribiendo preocupándoos por mí", y en la que se ha acordado de "los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada": "Quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo" ha aconsejado, concluyendo su mensaje mandando "un abrazo muy fuerte y mucho amor" tanto a los que le desean el bien como el mal tras el nacimiento de su segundo hijo.