Los Javis se separan: todo sobre la inesperada ruptura sentimental de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras 14 años juntos

La historia de amor entre Javier Calvo y Javier Ambrossi ha llegado a su fin. Los productores y creadores de grandes éxitos de ficción en televisión, cine y teatro como 'Paquita Salas', 'Veneno', 'La Mesías’ o 'La llamada', una de las parejas más sólidas del panorama mediático nacional, han decidido poner fin a su relación sentimental tras casi 14 años juntos. La noticia, adelantada por El País este martes 11 de noviembre, fue desmentida a YOTELE hace un mes por un portavoz oficial de la pareja.

Diferentes fuentes consultadas por este portal aseguran que Los Javis se separan tras entender que sus vidas se habían ido distanciando poco a poco y que en este momento lo mejor era emprender caminos separados en el ámbito personal, una decisión que han tomado de común acuerdo y de forma amistosa.

No obstante, que hayan puesto punto y final a su larga historia de amor no supondrá que afecte al terreno profesional, ya que continuarán trabajando juntos en los proyectos audiovisuales que ya tienen marcha, así como en la posibilidad de crear nuevos contenidos. Ambos seguirán siendo socios de Suma Content, la productora que fundaron en el año 2021, tras dar sus primeros pasos en el ámbito creativo de la mano de Suma Latina.

Fuentes cercanas a Los Javis aseguran que aunque atraviesan un momento de transición personal, el vínculo creativo que los ha convertido en uno de los dúos creativos más influyentes de la ficción española continúa siendo tan compacto como siempre.

Javier Ambrossi y Javier Calvo llevaban juntos 15 años, desde que se conocieron a través de redes sociales en 2010. Desde entonces, ambos han creado y producido numerosos proyectos conjuntos con gran éxito: desde el musical 'La llamada', que llegó a adaptarse al cine en 2017, pasando por célebres series de televisión como 'Paquita Salas' o 'Veneno'.

En los últimos años han apostado también por ejercer de productores ejecutivos en proyectos de otros directores, como es el caso de 'Mariliendre', sin dejar nunca su faceta más creativa, poniéndose al frente de la serie 'La Mesías' y la película 'La bola negra', inspirada en una historia inacabada de Federico García Lorca que está en plena fase de rodaje y se estrenará en 2026.

Los Javis supieron aprovechar el tirón que les proporcionó su éxito como creadores de contenido de ficción y se convirtieron en personajes muy conocidos y referentes mediáticos, lo que les llevó también a ponerse delante de las cámaras como investigadores en 'Mask Singer' e integrantes del jurado de 'Drag Race España', entre otros formatos de entretenimiento.