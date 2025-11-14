Luis Rubén, el tío que lanzó huevos a Rubiales, es actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame'

Esta semana, Luis Rubiales se encuentra en el foco mediático tras diferentes acontecimientos. El martes concedió una entrevista a 'El Chiringuito' para hablar por primera vez después de ser condenado por un delito de agresión sexual en febrero, tras dar un beso a Jenni Hermoso.

El jueves por la tarde, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó 'Matar a Rubiales', su libro en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y ofrece su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora de la selección.

Sin embargo, la presentación se vio empañada después de que un familiar suyo fuera detenido tras lanzarle varios huevos al grito de "sinvergüenza".

Aunque al principio se pensaba que se trataba de un hombre anónimo, más tarde se confirmó que era un tío carnal del exfutbolista: "Luis Rubén se llama. Un tío que es de mi edad, una persona desquiciada, siempre ha sido un hombre problemático", declaró el expresidente de la Federación.

Luis Rubén es el hermano pequeño del padre de Rubiales. Según ha adelantado la cadena Cope, el agresor es actor y ha participado en varios anuncios publicitarios y en series como 'Cuéntame', 'El secreto de Puente Viejo', 'Amar es para siempre' o 'La que se avecina', entre otras.

Según Cope, el familiar de Rubiales habría actuado así por un "arrebato familiar", ya que vive con su madre de 90 años, que es la abuela del expresidente de la RFEF, y "lo está pasando mal" por la ruptura de la familia.

No es la primera vez que el exfutbolista tiene un enfrentamiento con algún familiar. Hace un par de años, Juan, su tío paterno y quien fuera jefe del Gabinete del Presidente, aseguró a 'El Mundo' que "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente".

Además, Juan presentó una denuncia acusando a Rubiales de conductas abusivas y de usar recursos de la federación para fines personales, además de señalar actitudes autoritarias y un trato cuestionable hacia otros miembros de la RFEF.