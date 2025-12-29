Un madrileño asegura ser hijo del Jero, el del medio de Los Chichos, presentando como prueba el ADN de un cigarro

Una prueba de ADN ha reabierto la paternidad de Juan Antonio Jiménez Muñoz, más conocido como Jero, histórico miembro fundador, vocalista y compositor principal de Los Chichos desde su inicio en 1973. El autor de himnos de la rumba española como 'Quiero ser libre' se suicidó el 22 de octubre de 1995, a los 44 años, tras una cruenta batalla contra la depresión y varios intentos de rehabilitación de su adicción a las drogas.

Ahora, un madrileño de 40 años llamado David España ha presentado una demanda judicial para ser reconocido como hijo del músico fallecido tras acreditarse un parentesco del 99,99% con Julio Jiménez Borja, 'Chaboli', hijo legítimo del cantante y marido de Niña Pastori.

El soldador, casado, y padre de dos hijos, lleva años intentando demostrar que Jero es su padre y ahora cuenta con una prueba de ADN que le daría la razón: "Quiero que la justicia me reconozca como hijo", ha asegurado este sábado el joven al programa '¡Vaya fama!' (Tele 5).

La prueba, obtenida a partir de material genético recogido de una colilla desechada, ha sido presentada ante los tribunales.

Demanda de hermandad

El abogado del demandante, Fernando Osuna, ha defendido la solidez del informe pericial. "La ciencia no falla", ha afirmado, subrayando que el porcentaje alcanzado es el máximo posible en este tipo de análisis. Según ha explicado, se trata técnicamente de una demanda de hermandad, ya que el presunto padre falleció, lo que permitiría, una vez acreditado el vínculo entre ambos hombres, reconocer legalmente al demandante como hijo de Jero.

Osuna ha recordado que, si el juez cita a Chaboli para ratificar la prueba y este se negara a someterse a un nuevo análisis, la legislación vigente desde 2001 contempla que esa negativa pueda suponer el reconocimiento automático del parentesco. Además, el letrado solicitará la declaración de la otra hija legítima del músico, que reside en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Apellidos y herencia, en juego

De prosperar la demanda, David España tendría derecho tanto a llevar los apellidos del cantante como a acceder a su herencia. Esta no solo incluiría bienes materiales, sino también los derechos de autor del repertorio de Los Chichos, que pueden percibirse hasta 70 años después de la muerte del compositor. Al haber fallecido Jero en 1995, dichos derechos seguirían vigentes durante 40 años más.

Según sostiene la demanda, la madre del reclamante quedó embarazada a principios de los 80, cuando aún era menor de edad, y que el hijo nunca fue reconocido por su presunto padre. El procedimiento judicial acaba de ponerse en marcha y será ahora el juzgado quien determine la validez definitiva de la prueba genética y las consecuencias legales derivadas de ella.