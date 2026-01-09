Emiliana, influencer uruguaya, cuenta cómo fue comer naranjas en València por primera vez: "Se me reinició el intestino"

Emiliana Artagaveytia es uruguaya y cuenta con más de 200.000 seguidores en sus redes sociales (186.000 en TikTok y 108.000 en Instagram). Desde hace un par de años la joven vive en España y, más concretamente, en Valencia, desde donde cuenta cómo es su día a día en nuestro país, además de comentar todas las cosas curiosas que le ocurren o que le llaman la atención.

Cuando llegó a València, la creadora de contenido ya sabía que la ciudad era la capital mundial de la naranja y, por eso, no se extrañó en absoluto de ver naranjos por todas partes. Le pareció una forma maravillosa de decorar la ciudad y hacer hincapié en uno de los productos "made in Valencia" más conocidos y apreciados en todo el mundo.

Algo que despertó el interés de Emiliana fue ver la gran cantidad de naranjas que se acumulaban en las calles de la ciudad, una circunstancia que comentó con una amiga, también uruguaya, pero que ya "lleva 20 años viviendo en España", cuenta la joven.

"València decora las calles con naranjas", se asombró la creadora de contenido. De hecho, llegó a pensar que la ciudad era "el lugar de las naranjas porque crecían en la calle, a su libre albedrío" y sin mayor problema. Esto, insiste, le sorprendió mucho, pero Emiliana pronto iba a descubrir que su idea era completamente errónea.

"Había un montón de naranjas"

La joven uruguaya relata que una de las cosas que más le llamó la atención cuando llegó a València era "que había un montón de naranjas en la calle". "Estaban bien -describe-, en el suelo, pero bien. No estaban podridas ni nada por el estilo".

Así que un buen día, cuando apenas llevaba "dos semanas" en la capital del Túria, pensó que lo mejor que podía hacer era "recoger las naranjas y llevarlas a casa" para comérselas.

Cuando empezó a pelar la primera naranja, ya se dio cuenta de que algo no estaba saliendo como ella esperaba, pero siguió adelante. "El olor era diferente a lo que yo conocía -cuenta Emiliana Artagaveytia-, era como más cercano al limón que a la naranja".

Luego ya, al probarla, descubrió lo que cualquier persona en València sabe de sobra: las naranjas de la calle no tienen nada que ver con el dulce fruto de los naranjos de l'Horta o la Ribera, famosos por el sabor de su dulce manjar. "Cuando me puse la naranja en la boca -insiste la creadora de contenido-... ay amigos, se me reinició el intestino. Se me arrugó tanto la cara que me quedé sin expresiones".

En ese momento, su amiga, también uruguaya, estaba con ella y al verla ("me quedé como en shock", dice) se dio cuenta de lo que había ocurrido. "No me digas que cogiste las naranjas de la calle", le preguntó, a lo que Emiliana Artagaveytia que confirmó que, efectivamente, así había sido. "Esas no se comen, tienen gusto a limón. Son naranjas decorativas", le reveló su amiga.

Pero ella ya se había dado cuenta, claro. A las malas. "Ahora ya sabía por qué había tantas naranjas en la calle y por qué nadie las cogía", admite, al tiempo que subraya que esa anécdota es una de tantas cosas que la "mantienen humilde en España", puesto que, pese a compartir una lengua, son notables las diferencias entre ambos países.

Y es que nadie le advirtió de que las naranjas que se pueden ver en casi cualquier calle de València no son tienen nada que ver con las naranjas por la que es famosa la tierra valenciana, sino que se trata de frutos amargos muy alejados de uno de los productos estrella valencianos junto al arroz. Ahora ya, a Emiliana Artagaveytia ya no se le olvida.