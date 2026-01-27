Polémico vídeo
Sydney Sweeney cuelga sujetadores en el cartel de Hollywood y podría enfrentarse cargos legales
Las imágenes muestran a la intérprete de 'Euphoria' y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar un puñado de sostenes
EFE
La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentarse cargos legales tras haber sido captada en la cima del emblemático cartel de Hollywood de Los Ángeles colgando una hilera de sujetadores para promocionar una marca de ropa interior, según un vídeo publicado este lunes por 'TMZ'.
Las imágenes muestran a la intérprete de 'Euphoria' y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar un puñado de sostenes. "Buen trabajo", se escucha decir a Sweeney mientras contempla la escena bajo un manto de oscuridad y sonríe. Aunque la actriz obtuvo permiso para filmar el cartel de Hollywood, que se ubica en un recinto vallado y cuya entrada se encuentra restringida al público, podría enfrentar un problema legal por treparlo. "No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", indicó en un comunicado a la revista especializada la presidencia de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero.
Es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras de Hollywood, cuyo acceso público se encuentra estrictamente limitado a los senderos circundantes. Cruzar las vallas protectoras suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada.
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona