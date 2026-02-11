Ante la prensa
David Bisbal ofrece sus primeras palabras tras la muerte de su padre: "Son momentos delicados"
El cantante reaparece públicamente tras el fallecimiento de José Bisbal Carrillo a los 84 años
Kevin Rodríguez
David Bisbal ha reaparecido públicamente tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años de edad en Almería. El cantante ha aparecido ante los medios después de hacer pública la noticia en sus redes sociales.
"Para los compañeros de la prensa, os agradezco en el alma... son momentos delicados pero estamos tranquilos porque mi padre está ahora en paz", comunica el artista.
Además, el que fuera coach de 'La Voz Kids' asegura que su padre era muy querido en su tierra. José Bisbal, Pepe para los familiares y amigos, fue campeón de España de boxeo hasta en siete ocasiones en dos categorías.
Desde que se conoció la noticia, David Bisbal no ha parado de recibir muestras de cariño, lo que demuestra la increíble conexión del que fuera concursante de 'Operación Triunfo' con el público. "Os quiero", decía el cantante al despedirse en su breve aparición pública.
"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor", ha concluido.
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents