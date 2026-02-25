El tortuoso juicio a Marius y la salud del rey Harald acechan a la casa real noruega

El proceso por 38 cargos, incluido el de violación, contra Marius Borg Hoiby y el estado de salud del rey Harald, con 89 años e ingresado en un hospital de Tenerife, han incrementado las presiones sobre la casa real noruega. El juicio contra el hijo la princesa Mette-Marit llegó este miércoles a su vista número 14 con nuevos testimonios sobre el comportamiento violento de Hoiby. Procedían de su expareja, Nora Haukland, y estuvieron acompañados de llantos y aspavientos del acusado. Se difundió asimismo una foto posteada en 2023 por una amiga de Haukland, en la que ésta sostiene lo que parece ser una bolsita de cocaína.

Es uno más entre los capítulos que rodean a lo que fue una relación marcada por ataques de ira, excesos, celos y abuso de alcohol y drogas, reveladoras del carácter agresivo y descontrolado del hijo, ahora de 29 años, que Mette-Marit aportó a la familia con su matrimonio con el príncipe heredero de Noruega, Haakon, hace casi 25 años.

Que Marius no sea miembro de la casa real no quita impacto mediático a un proceso que se celebra sin acceso a las cámaras, para preservar la privacidad de los implicados. Sin embargo, tanto los medios noruegos como la prensa sensacionalista de países vecinos difunden en directo en sus webs los datos más escabrosos de las relaciones de Hoiby con mujeres que le acusan de malos tratos o violencia sexual, sean antiguas novias o quienes tuvieron un contacto más bien esporádico con el acusado.

No está previsto que declaren ni Mette-Marit ni el príncipe heredero, quien visitaron a Hoiby en la prisión en vísperas de la apertura del proceso, donde quedó detenido por una nueva agresión. Ante el tribunal, el procesado no deja de referirse al buen trato que siempre recibió de ambos, mientras crece su perfil de joven rico y malcriado.

Muchas sombras para la futura reina

La apertura del juicio se produjo pocos días después de que se desatara el escándalo por los contactos que durante años mantuvo Mette-Marit con el pederasta Jeffrey Epstein. Entre las actas desclasificadas aparecieron un millar de menciones a la esposa de Haakon. Había decenas de correos en tono de flirteo entre la princesa y el multimillonario estadounidense, quien por esos años ya había sido condenado por prostitución de una menor.

Mette-Marit ha pedido perdón hasta tres veces por su error a la hora de calibrar esa relación y su esposo la ha arropado en ese difícil trance. El caso Epstein no solo ha salpicado a la casa real noruega, sino también a otras altas instituciones del país nórdico, como el Comité Nobel. Su expresidente, el exprimer ministro Thornbjonr Jagland, es investigado por un negocio inmobiliario en que estuvo relacionado Epstein. Los tentáculos del caso afectan también al servicio de Exteriores noruego y han costado el puesto a varios diplomáticos.

Récord a la baja de popularidad

Los escándalos en torno a Mette-Marit han precipitado a la casa real a mínimos de popularidad. Una encuesta reciente de la cadena pública NRK revelaba que sólo un 60 % de los ciudadanos respaldan la monarquía. Es un record a la baja en el país nórdico.

El miembro de la casa real mejor valorado es el rey Harald. Pero sobre él pesa la sombra de la abdicación. Acaba de cumplir 89 años y ha sufrido sucesivos achaques que le han obligado a restringir temporalmente su agenda de actos públicos.

La noche del martes, la casa real noruega informó de su ingreso en el Hospital Universitario de Tenerife, aquejado de una infección y deshidratación. Harald se encontraba de vacaciones con su esposa Sonia.

Al monarca se le respeta por su discreción, buen talante y, mientras la salud se lo ha permitido, amor al deporte. Lleva tres décadas y media en el trono y forma desde 1968 un matrimonio sólido con Sonia, de origen plebeyo, lo que por entonces no era tan corriente entre las casas reales.

Haakon, nacido en 1973, es dos años menor que su hermana Marta Luisa, pero es el heredero ya que hasta 1990 no se abolió en Noruega la ley sálica que prioriza la sucesión en favo del hijo varón. Marta Luisa, por lo demás, ha aportado otras polémicas a la casa real, sea por beneficiarse de su título para promocionar negocios privados o por su relación con un chamán estadounidense.

El ingreso en el hospital tinerfeño es el enésimo episodio en pocos años relacionado con la salud de Harald. En 2003 se le extirpó un tumor en la vejiga, luego se le implantó una valvula en el corazón y a partir de ahí han sido varios sus ingresos hospitalarios. En 2024 fue evacuado de Malasia, donde se encontraba de vacaciones con su esposa, también por problemas cardíacos.

La palabra abdicación ha estado muy presente en cada uno de esos momentos. Pero justamente ahora a muchos noruegos les cuesta imaginar a Mette-Marit convertida en su reina.