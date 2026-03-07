Despedida
Fernando Tejero, emocionado tras la muerte de su padre: "Te voy a querer toda la vida"
El actor se despide de su padre, que ha fallecido este sábado
Kevin Rodríguez
El actor español Fernando Tejero atraviesa un momento muy difícil tras el fallecimiento de su padre, Fernando Tejero Gómez. El propio intérprete anunció la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó el cariño y las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida. En su despedida, el actor le agradeció especialmente haberle enseñado a ser fuerte y a gestionar sus emociones, escribiendo palabras llenas de afecto como “te voy a querer toda la vida” y “vuela alto, padre mío”.
La publicación, acompañada de una fotografía de su infancia junto a su padre, provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- La Fiscalía pide el archivo definitivo de la causa contra Ribó por la construcción de la Piscina de Alboraia
- La valenciana Comatel invierte hasta 15 millones en la compra de 50 bares