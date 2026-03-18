Kiko Matamoros asume su responsabilidad y asegura que ya ha pagado casi todo a Hacienda

El colaborador televisivo Kiko Matamoros se ha mostrado dispuesto asumir la responsabilidad que le corresponda en el juicio en el que está acusado de ocultar su patrimonio a Hacienda para eludir embargos por su deuda con la Agencia Tributaria, y ha asegurado que ya ha pagado casi todas sus obligaciones fiscales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este miércoles con las cuestiones previas la vista oral de esta causa en la que la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cinco años y seis meses de prisión para Kiko Matamoros como presunto autor de alzamiento y ocultación de bienes y cuatro años para su exesposa María José Glaever, Makoke, como supuesta cooperadora del primer delito.

En el trámite de cuestiones previas el tribunal ha admitido una voluminosa documentación con un nuevo informe pericial presentada por el abogado de Makoke, que ha provocado el aplazamiento de la continuación del juicio hasta el 17 de abril para que la fiscal, el abogado del Estado, que ejerce la acusación en representación de Hacienda, y el resto de las partes tengan tiempo de estudiarla.

A su salida de la Audiencia Kiko Matamoros ha manifestado a los periodistas que lamenta mucho el aplazamiento del juicio. "Yo quería que terminara esto de una vez", ha dicho.

"Estoy tranquilo, lo que quiero es que prevalezca por encima de todo la verdad, la ley, el derecho, poder cumplir con mis obligaciones fiscales y estar tranquilo" Kiko Matamoros

"Estoy tranquilo, lo que quiero es que prevalezca por encima de todo la verdad, la ley, el derecho, poder cumplir con mis obligaciones fiscales y estar tranquilo y en paz conmigo, con mi gente y con la sociedad en general", ha manifestado Matamoros.

Y ha añadido: "El principal que se me reclamaba en su día ya está más que cubierto pero me quedan por pagar parte de los intereses".

Kiko Matamoros ha aclarado que él no ha intentado llegar a acuerdo alguno con las demás partes para que evitar el juicio. "En su día dije que de dos propiedades se vendiera una para cubrir la deuda y no se ha querido hacer", ha recordado.

Preguntado si en el juicio va a pedir la absolución y a proclamar su inocencia ha comentado: "La verdad es una, la diga Agamenón o su portero y creo que hay elementos suficientes para determinar las responsabilidades de cada uno, la voluntad de declaración y cómo ha actuado cada quien".

"Desde luego la Agencia Tributaria y la Fiscalía creo que han hecho un gran trabajo en esa dirección y está absolutamente documentado e identificado todo el tránsito del dinero y el fin al que se ha destinado", ha concluido.

Por su parte Makoke se ha limitado a decir a su salida de la Audiencia que está tranquila y que confía en la justicia.

Un plan para proteger su patrimonio

En su escrito de acusación el fiscal relata que Kiko Matamoros se abstuvo de formalizar las correspondientes declaraciones ante la Agencia Tributaria y desde 2009 concibió un plan para proteger su patrimonio frente a una potencial vía ejecutiva por parte de Hacienda valiéndose de empresas creadas por él para generar "un vaciamiento formal de su patrimonio y una apariencia de inexistencia de ingresos".

La Fiscalía agrega que canalizó su intervención en medios de comunicación y su labor de representante de terceros, en concreto de Makoke, a través de las sociedades Salto Mortal y Silla del Ring, vaciando las cuentas de estas empresas en su beneficio personal, y también ocultó a Hacienda rentas que obtenía de sus sueldos por su actuación profesional.

E indica que los acusados adquirieron en 2011 una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con un precio de 1.315.750 euros, en la que fijaron su residencia habitual, pero para evitar una actuación de Hacienda contra él pusieron la titularidad del inmueble a nombre de ella.

La Fiscalía relata que la Agencia Tributaria dictó el 22 de mayo de 2017 una resolución en la que requería a Kiko Matamoros que identificara sus bienes ante su deuda con Hacienda que entonces ascendía a 1.240.425 euros.

Añade que tal requerimiento fue notificado personalmente Kiko Matamoros pero no lo atendió lo que provocó "el fracaso de toda pretensión de embargo" por Hacienda.