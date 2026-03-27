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Fórmula 1

Fernando Alonso, feliz por su paternidad: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

"Todo viene como viene, pero no puedes evitar durante esas horas el estrés y la preocupación por que todo salga bien", explica

Fernando Alonso.

Fernando Alonso. / ASTON MARTIN

EFE

Madrid

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acaba de ser padre, declaró en el circuito de Suzuka, después del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que "todo salió bien" y que "tanto la mamá, como el bebé están bien".

"Estoy bien, con algo de 'jet lag', porque acabo de llegar esta misma mañana a Suzuka. En unas horas me iré a dormir, porque casi no he dormido, me he saltado la noche europea", comentó el doble campeón mundial asturiano al canal de televisión Dazn este viernes en Suzuka.

"Todo viene como viene, pero no puedes evitar durante esas horas el estrés y la preocupación por que todo salga bien", explicó, en referencia al nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con la periodista Melissa Jimenez, Alonso, de 44 años, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

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"Por fortuna, todo salió bien. Tanto la mamá, como el bebé están bien", manifestó el genial piloto asturiano este viernes en Japón, donde logró dos de sus triunfos en la F1: en 2006, en esta pista, y dos años después, en Fuji.

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