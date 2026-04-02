Makoke y su desliz con la nueva fecha su boda: día confirmado tras un año marcado por la polémica

Makoke ha dado la sorpresa en pleno arranque de la Semana Santa. Desde Málaga y visiblemente emocionada, la colaboradora ha anunciado en directo que ya tiene nueva fecha de boda con su pareja, Gonzalo Fernández, tras meses marcados por problemas personales y polémicas.

El momento se produjo durante una conexión televisiva en la que, sin pretenderlo, acabó soltando la bomba. “Nos vamos a casar en junio”, confesó, antes de confirmar definitivamente el día: el 12 de junio. Una revelación inesperada que revolucionó el plató y que llega después de un año especialmente complicado.

Y es que la pareja tenía previsto darse el ‘sí, quiero’ el pasado 12 de septiembre en Ibiza, pero todo se vino abajo a última hora. El motivo fue el delicado estado de salud de su nuera, una situación familiar que obligó a paralizarlo todo cuando ya estaba prácticamente organizado.

Sin embargo, no ha sido el único frente abierto. En estos meses, tanto Makoke como su pareja han estado en el foco mediático por sus problemas judiciales. Por un lado, la colaboradora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión por un presunto delito de ocultación de bienes; por otro, Gonzalo Fernández será juzgado por presuntos malos tratos a una expareja.

En medio de todo, la Semana Santa ha tenido un papel clave. Desde Málaga, su tierra natal, Makoke ha asegurado que estos días le han servido para “sanar” y agradecer el momento actual, especialmente tras la recuperación de su nuera. Un contexto emocional que explica por qué la noticia ha llegado ahora.

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Así, lo que empezó como una intervención más ha terminado convirtiéndose en uno de los titulares del día. Porque si algo ha demostrado Makoke es que, incluso en sus momentos más complicados, siempre hay espacio para dar un giro… y anunciar, por fin, su esperada boda.