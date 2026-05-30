Óbito
Muere Frank Francés, expareja de Bárbara Rey y extenista, a los 62 años
El deportista, que mantuvo un sonado romance con la vedette a principios de los años 2000, ha fallecido a los 62 años tras una larga enfermedad
Kevin Rodríguez
El extenista español Frank Francés ha fallecido a los 62 años en Marbella. El deportista, que logró destacar en el circuito juvenil y llegó a competir a nivel internacional en su juventud, arrastraba serios problemas de salud en los últimos tiempos.
Más allá de su raqueta, el nombre de Frank Francés quedó grabado intensa y mediática relación sentimental con Bárbara Reya principios de la década de los 2000, una época dorada para los programas de corazón en televisión. El noviazgo, que se fraguó bajo el sol de Marbella, convirtió de inmediato al tenista en uno de los personajes más buscados por las cámaras y los reporteros de la época.
A nivel profesional, Francés tuvo una destacada carrera en las pistas de tenis durante, llegando a proclamarse subcampeón de España en la categoría cadete y compitiendo a nivel internacional en el circuito juvenil de la ITF. Tennis Brothers Marbella, el club que dirigía junto a su hermano ha sido quien ha dado la noticia a través de las redes sociales.
Para quienes deseen despedirse del extenista, se podrá hacer en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara entre las 12:00 y las 17:00 horas de este día 30. Según anuncia Tennis Brothers Marbella en Instagram, la capilla ardiente tendrá lugar a las 17:30 horas en la sala 2 del citado tanatorio. Hasta allí se trasladarán familiares y amigos para honrar su memoria.
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